〈能源盤後〉多頭淚舔傷口！市場衡量供需前景 石油小幅回彈

週四 (11 日) 交易，原油期貨價格上漲，彌補昨日遭受的一小部分損失。

美國最新通膨數據令公債殖利率和美元飆升，並凸顯了市場對政府可能釋放戰略石油儲備 (SPR) 的擔憂，引發前一日原油大跌。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjørnar Tonhaugen 報告表示：「原油多頭在經過近 3 美元的拋售後，現在正在舔傷口。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 25 美分或 0.3%，收每桶 81.59 美元。該期貨價格週三大跌 3.3%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 23 美分或 0.3%，收每桶 82.87 美元，在前一日大跌 2.5% 後小幅回升。

週三公布，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 6.2%，創近 31 年來最高通膨數據，令原油大跌。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，由於拜登總統將扭轉通膨列為首要之務，尤其針對飆漲的能源價格，因此油價承壓。

「為此，他已責成兩個機構討論降低能源成本和抵制能源行業市場操縱的方法。可能的措施之一必是釋放戰略石油儲備。」他說。

週三因通膨數據而飆升的 ICE 美元指數來到逾 15 個月高點，週四該指數再上升 0.3%，不利美元計價的大宗商品價格。

OPEC 週四公布月報，維持對 2022 年石油需求增長的預測在 420 萬桶 / 日不變，但以價格高昂帶來影響為由，將今年的成長預期下調 16 萬桶，到 570 萬桶 / 日。

這將使 2022 年全球石油需求達到 1.006 億桶 / 日，約較 2019 年的水準高出 50 萬桶 / 日，而 2021 的需求預計為 9640 萬桶 / 日。

石油交易者持續消化 EIA 公布的上週庫存報告。根據該報告，上週 (11/5 止) 美國原油庫存 (不含 SPR) 增加 100 萬桶，符合標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查的分析師預期。

另外，上週汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存下降 260 萬桶。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收近每加侖 2.318 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.447 美元。

與此同時，SPR 上週減少了 310 萬桶，至 6.094 億桶 (含依據外國或商業儲存協議下持有的非美國庫存)。

「雖然美政府很久以前就計畫要拍賣一部分 SPR，這部分並非現在廣泛討論的拜登干預內容，但 SPR 庫存意外減少，還是讓市場感受到看跌氣氛，增加了對通膨的擔憂。」 Tonhaugen 說。

「結合 CPI 大升的年增率，市場在當前原油市場緊縮以及貨幣政策對需求造成的負面風險之前拉扯，這可能會令美元走強，負面衝擊新興市場對其他商品購買力，包括石油。」

戰略能源與經濟研究總裁 Michael Lynch 表示，展望未來，下個推動市場的因素可能是貝克休斯的活躍石油鑽機數量週報。上週貝克休斯公布，活躍石油鑽機數量增加 6 個。

「市場對美國頁岩油生產的轉折點很感興趣，鑽井活動增長非常緩慢。」Lynch 說。在該數據後 IEA 將於下週二公布石油市場報告。

「供應鏈問題、德國新冠肺炎病例增加以及財政刺激措施逐步減少，這些可能會讓交易者對近期石油需求感到擔憂。」Lynch 說。

其他大宗商品價格

12 月交割的天然氣期貨價格大漲 5.5% ，收每百萬 Btu 5.149 美元，完全收復昨日 2% 跌幅。

EIA 週三也公布了上週美國天然氣庫存報告，較往常提早一日，因應週四聯邦假日退伍軍人節。上週 (11/5 止) 天然氣庫存增加 70 億立方英呎，不及分析師平均預期的一半。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 150 億立方英呎。