〈聯詠拓多應用〉兩新品打入Meta、BMW供應鏈 大啖元宇宙及車用商機

驅動晶片龍頭廠聯詠 (3034-TW) 報捷，也打進現在最夯的元宇宙領域，其中，聯詠供應的高速顯示技術驅動晶片，可滿足 VR 高對比需求，已獲 Meta (FB-US) 旗下的 Oculus 產品採用，車用產品也有好消息，TDDI 晶片，也切入 BMW 首款旗艦純電動車 iX。

聯詠則不評論客戶，副董事長王守仁表示，儘管第四季進入產業淡季，但仍可期待消費性節日帶來的需求，包括雙 11、黑色星期五與春節等，展望明年，預期第一季底需求仍可有所期待，且毛利率隨著眾多新品推出，也將有所提升。

聯詠會中展出多樣新品，包括實現元宇宙高速顯示技術驅動方案，內建區域調光 (Local Dimming)，滿足 VR 高對比需求，支持 4Kx4K 高解析度，使顯示畫面更細膩，目前該顆晶片已小量出貨。

聯詠全球首顆 OLED TDDI，整合顯示驅動及觸控二合一，可提升產品性價比，結構設計滿足 5G 手機輕、薄需求，同時滿足摺疊手機薄化需求，防水及觸控優於互容式方案。

車用方面，聯詠也提供全系列整合方案，包括車載曲面儀表顯示與導航影音娛樂需求，如中控導航面板 TDDI、副駕影音娛樂系統 TDDI 等，也提供曲面儀表顯示，包括 12.3 吋、14.9 吋面板，採用 COF 封裝。

聯詠預期，依今年第四季營收預估，今年營收將突破 50 億美元，公司也持續投入研發，去年研發經費 110 億元，今年將上看 150 億元。