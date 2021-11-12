Switch系列機種10月日本銷量翻倍暴增 旺宏營運吃補

任天堂 Switch 系列機種 10 月在日本銷量翻倍暴增，記憶體廠旺宏 (2337-TW) 為其遊戲主機及遊戲卡匣唯讀記憶體 (ROM) 獨家供應商，受惠 Switch 系列機種銷售告捷，可望帶動卡匣銷量大增，旺宏同步吃補。

據日本遊戲總合情報媒體 Famitsu 最新統計數據指出，受惠 OLED 版新機種開賣加持，包括新機種在內，任天堂一般版 Switch、小型平價版機種 Switch Lite 等，10 月日本銷量共達 47.61 萬台，較上月暴增 122%。

雖然受晶片供貨短缺影響，任天堂日前下修 Switch 全年出貨量 6 個百分點，從原本的 2550 萬台減少至 2400 萬台，並認為產品出貨量恐無法滿足年底購物旺季需求。

不過，由於目前主要 ROM 出貨動能為遊戲卡匣，隨著主機銷售量大增，也將帶動遊戲軟體熱銷，為旺宏 ROM 產品線增添強勁成長動能。

受惠 ROM 進入出貨旺季，加上 NOR Flash 產品價量齊揚，業外也有處分 6 吋廠收益挹注，旺宏第三季純益衝上 54.3 億元，季增 1.82 倍，年增 2.36 倍，每股純益 2.94 元，創歷史新高。

旺宏看好，今年營收、毛利率逐季成長趨勢未變，第四季營收估較第三季持平或小幅成長，要看 ROM 客戶拉貨情況。

