晶片荒影響iPhone產量 台19家主要IT企業合計營收13個月首衰

《日本經濟新聞》報導，19 家名列日經亞洲 300 強的台灣主要科技公司，10 月合計營收年減 0.4% 至新台幣 1 兆 3195 億元，出現睽違 13 個月的負成長。

在 COVID-19 疫情影響下，過去一年期間的 IT 產品需求雖然大幅增長，但是半導體短缺問題日益嚴重，情況也出現變化。即使需求暢旺，但產品卻無法生產。

19 家企業當中，以鴻海 (2317-TW) 的情況最為嚴重。鴻海負責約 6 成的 iPhone 生產，但是就算新款的 iPhone13 系列才剛上市不久，鴻海 10 月份營收比起去年同期卻減少 10.1%。

而負責約 3 成 iPhone 生產的和碩 (4938-TW)，10 月營收也年減 0.1% 。

「護國神山」台積電 (2330-TW) 也同樣遭受波及，該公司 10 月營收年增 12.8%，但和 9 月份相比減少約 12%。

台積電負責生產 iPhone13 系列手機使用的 A15 處理器，雖然台積電的出貨沒有什麼狀況，但是由其他 IT 廠商所生產的泛用型晶片出現全球性的短缺問題，蘋果也無法確保足夠數量。

為此，蘋果公司只能無奈下修 iPhone 的生產計畫，這也間接造成台積電出貨給蘋果的速度放緩。台積電約有 25% 的營收來自蘋果、比率最高，受影響程度可觀。