〈焦點股〉千金股比價行情 矽力躋身5000元俱樂部、AES連噴2根漲停

MSCI (明晟) 今 (12) 日公布最新半年度調整，其中，全球標準指數台股成分股新增力旺 (3529-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、旭隼 (6409-TW)，再度掀起千金股比價行情，股王矽力 - KY(6415-TW) 一馬當先，早盤強漲逾 8%，一舉衝破 5000 元大關，最高來到 5300 元，改寫天價，AES-KY (6781-TW) 更拉出第二根漲停，同寫新猷。

全球標準指數的台股成分股新增力旺、譜瑞 - KY、旭隼 3 檔，華新科 (2492-TW)、力成 (6239-TW)、群聯 (8299-TW)3 檔則遭刪除，轉列全球小型指數成分股。不過，力旺今天股價開高走低，早盤一度衝上 2405 元，隨著賣壓出籠，盤中下挫逾 1%，譜瑞也翻黑跌破 2000 元關卡。

股王矽力 - KY 第三季受惠漲價效益、產品組合優化，毛利率較上季大幅提升，達 56.25%，創歷史新高，稅後純益 18.38 億元，年增 138%，每股純益 19.69 元，單季賺近兩股本，同步締新猷。

矽力今天吸引買盤進駐，早盤勁揚逾 8%，最高來到 5300 元，再創歷史新高，距離大立光 2017 年創下的 6075 元台股天價已不遠矣。AES-KY 連續第二天噴出漲停，達 1375 元，改寫天價，午盤量能放大至逾 1200 張。

鋰電池模組大廠 AES-KY 第三季財報也繳出佳績，受惠輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組等需求增溫，AES-KY 獲利穩健，稅後純益 6.09 億元，季增 1.67%，年增 120%，每股純益 7.14 元，累計前三季每股已賺 23 元。

其他千金股方面，股后信驊今天勁揚逾半根停板，一度站上 2900 元，狠甩第三高價股力旺；富邦媒盤中下挫逾 3%，遭祥碩超車失守第七大高價股地位；世芯 - KY 與大立光今天也都在盤上表現；此外，聯發科今天股價回神，一度勁揚逾 3%，最高來到 988 元，仍有機會挑戰重返千金股行列。