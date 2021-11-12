電子權值股回神 台股漲65點收17518點 周線連6紅

台股今 (12) 日在聯發科、鴻海二大電子權值股轉強的帶動下，漲逾百點，接連站上 17500、17600 點關卡，塑膠、汽車及金融族群也獲得資金青睞，但買盤追價力道有限，終場指數漲幅收斂，上漲 65.61 點，收在 17518.13 點，成交值 3669.62 億元。周線寫下連 6 紅，累計本周上漲 221 點。

權王台積電今天在平盤附近震盪，終場小跌收在 604 元；聯發科勁揚逾 3%，終場收在 983 元，蓄勢挑戰重返千金股；鴻海法說會登場前夕，盤中一度漲近 2%，終場收 109 元；台達電、大立光、友達、宏碁、華邦電等指標電子股也都在盤上表現。

MSCI (明晟) 公布最新半年度調整，其中，全球標準指數台股成分股新增力旺、譜瑞 - KY、旭隼，再度掀起千金股比價行情，股王矽力 - KY 一舉衝破 5000 元大關，最高來到 5300 元，改寫天價，終場收 5150 元，AES-KY 更拉出第二根漲停，同寫新猷，股后信驊也勁揚逾半根漲停板，不過，力旺與譜瑞股價均開高走低。

值得注意的是，宏達電搭上元宇宙概念，先前股價狂飆遭證交所列為處置股票，今天期滿出關，隨即衝上漲停板，站上 90 元關卡，續創 5 年來新高，同集團的威盛、位速連袂亮燈漲停，分別收 99 元、53.9 元，交投相當熱絡。

台塑集團股今天回神，同步扮演撐盤要角，台塑、台化領漲逾 1%，國喬一度逼近漲停，攀 2 個多月新高，挑戰重回 30 元之上，聯成漲逾 1%。此外，橡膠類股也成為盤面焦點，國際中橡旗下「龐貝氏症」孤兒藥，與被授權人 Genzyme 權利金爭議仲裁取得和解，對方將支付 1.8 億美元，激勵中橡開盤跳空漲停，達 27 元，盤中逾 7 萬張委買高掛。