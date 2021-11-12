半導體搶人大作戰 英特爾祭出最高16萬元員工推薦獎金

半導體產業景氣熱絡，各廠相繼擴大規模，展開搶人大作戰，半導體大廠英特爾 (INTC-US) 同樣積極徵才，英特爾台灣分公司總經理汪佳慧今 (12) 日表示，英特爾提供優於業界的推薦獎金，英特爾員工推薦女性員工加入可獲得 16 萬元獎金，男性則有 8 萬元。

目前在英特爾全球員工中，女性總體比例較去年同期增加 0.4 個百分點，由 27.4% 成長至 27.8%，而擔任高階領導職務的女性比例則較去年同期提高 0.8 個百分點，由 20.3% 提升至 21.1%；去年底英特爾女性員工擔任技術職務比例為 25.2%，預期今年底可達到 26%。

汪佳慧指出，若排除在當地有設廠的越南與馬來西亞，台灣是英特爾在亞太地區規模最大的據點，目前也積極招募新血，且招募獎金女性更比男性高 1 倍。

英特爾盼在以「包容」為核心精神的職場環境中，讓女性及多元背景族群人數，在高階領導職位中增加 1 倍，同時提高女性在技術職務比例至 40%，目標 2030 年女性高階領導職位人數增加 1 倍。

汪佳慧認為，女性在高科技產業工作最重要就是不需自我設限，相信自己擁有極大潛力，隨時準備出擊，勇於展現創新與承擔風險的力量。

