〈美股早盤〉美股小幅開高 馬斯克再賣近64萬股 特斯拉挫近3%

近期對通膨的擔憂連日打壓美股走勢，但美股周五 (12 日) 仍小幅開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.15%，那斯達克綜合指數漲 0.3%，標普 500 指數漲 0.2%，費城半導體指數於平盤震盪。文件顯示馬斯克 (Elon Musk) 周四再出售近 64 萬股特斯拉持股，套現近 6.9 億美元後，特斯拉挫近 3%。

在公布美國 10 月通膨數據，消費者物價指數 (CPI) 續創逾 31 年新高後，美股近期出現小幅修正，通膨壓力也加劇債市拋售。

從休市回來後，周四截稿前，美國公債表現基本穩定，10 年期美債殖利率小幅下滑至 1.553％，美元微跌，但仍位於 95 上方。

大型科技股蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、Meta(FB-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 開盤均小幅上揚，但特斯拉 (TSLA-US) 跌 2.9％，最新監管文件顯示，繼本周出脫價值 50 億美元股票後，馬斯克 (Elon Musk) 又賣出近 64 萬股特斯拉持股，價值 6.9 億美元。

其他個股消息面，嬌生 (JNJ-US) 開盤漲近 3％。該公司周五宣布分拆計畫，打算將旗下消費者保健業務分拆出去，成立一家獨立的醫療保健公司，並保留製藥和醫療設備業務。

電動車新創 Lordstown(RIDE-US)因財報表現欠佳，開盤重跌 10％；本周掛牌上市的 Rivian(RIVN-US)開盤再漲 7.9％，截稿前市值約 1,144 億美元，超越福特 (F-US) 和通用汽車(GM-US)。

勞動力吃緊之際，台北時間周五 23 時將公布美國 JOLTs 職位空缺數據，市場將一窺企業招聘狀況，11 月密大消費者信心指數也將在稍後公布。

截至台北時間周五 (12 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 103.34 點或 0.29%，暫報 36024.57 點

那斯達克綜合指數上漲 13.91 點或 0.09%，暫報 15721.73 點

標普 500 指數上漲 5.67 點或 0.12%，暫報 4654.94 點

費半下跌 1.36 點或 - 0.04%，暫報 3763.45 點

台積電 ADR 下跌 0.47% 至每股 117.63 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.553％

紐約輕原油下跌 1.47％ 至每桶 80.39 美元

布蘭特原油下跌 1.13% 至每桶 81.93 美元

黃金下跌 0.25% 至每盎司 1859.30 美元

美元指數下跌至 95.15

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 2.70％，至 167.46 美元。

嬌生周五宣布，計劃未來 18 個月至 24 個月將公司一拆為二，旗下消費者保健業務將拆分為獨立公司，但暫未宣布分拆形式以及新公司名稱。

Lordstown Motors(RIDE-US) 早盤下跌 10.30％，至 6.18 美元。

因營運支出增加，Lordstown Motors 周四盤後公布，會計年度 Q3 虧損擴大至 9,580 萬美元，換算每股虧損 54 美分，虧損幅度小於預期，該公司並未公布當季銷售額。

Blink Charging(BLNK-US) 早盤上漲 17.63％，至 41.77 美元。

電動車充電設備供應商 Blink Charging 周四盤後公布，Q3 營收較去年同期暴增 6 倍多，至 640 萬美元，不僅遠勝市場預期，也創下紀錄新高。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 公布美國 11 月密大消費者信心初值，預期 72.5，前值 71.7

台北時間 23:00 公布美國 9 月 JOLTs 職位空缺數，前值 1043.9 萬個

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 執行長 Mark Haefele 表示，未來幾個月的通膨可能保持在高位，且每次公布高於預期的通膨數據，都有可能引發利率和股市震盪，但仍預計通膨不會破壞全球股市的反彈。

嘉信金融研究中心 (Schwab Center for Financial Research) 交易和衍生商品部門董事總經理 Randy Frederick 認為，物價確實會繼續走高，但薪資漲幅也會和通膨水平相當，換句話說，通膨肯定是存在的，但帶來的影響並不如人們所想的那般嚴重。