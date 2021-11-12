〈鴻海法說〉劉揚偉：明年三大變數營運審慎 料況緊俏估延長至明下半年

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉認為，缺料、料件緊俏的問題估延長至明年下半年，且明年仍有疫情、通膨以及國際局勢三大變數要觀察，加上今年基期較高，對營運展望態度較為審慎。

劉揚偉表示，本來預估缺料到明年上半年就會舒緩，但今年因為東南亞疫情，一度導致供應鏈狀況再度趨於緊俏，雖然現在有好一點，但預計缺料狀況將延長到明年下半年。

而鴻海毛利率 7% 的目標今年恐難達陣，法人也關心明年能否達標，對此，劉揚偉指出，若通膨和疫情沒有太大影響，是有機會達成，也維持 2025 年毛利率 10% 的目標。

若以各產品線表現來看，劉揚偉認為，元件和其他產品明年將成長最多、市佔率提升，其中，連接器和光學模組業績持續成長，半導體也將推出新品，預期是四大產品線中表現最佳項目。

iPhone、遊戲機等消費暨智能產品方面，劉揚偉表示，由於今年上半年消費智能產品出貨優於預期，基期較高，加上消費者先前在疫情期間購買力道強勁，是否影響明年消費暨智能產品需求，都有待觀察。

而雲端網路產品則持續看好，大型雲端服務商 (CSP) 持續擴大投資資料中心，加上 5G 應用帶動下，劉揚偉看好，需求將延續到明年；電腦產品則持穩高檔。