〈矽力法說〉Q4營收估持平或略增 明年再成長20-30%續創高

電源管理晶片大廠矽力 - KY (6415-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長陳偉表示，第四季整體需求仍相當旺盛，不過受限晶圓代工廠產能，營收估持平或略增，也看好明年營收將維持 20-30% 的成長幅度，可望續創高。

矽力第三季毛利率跳增至 56.25%，創下歷史新高，陳偉表示，毛利率主要受 Chromebook、家用需求下滑，新品或高毛利產品銷售比重上升，如商用筆電、資料中心、工控等，淨利率則隨著營收規模擴大、費用控管得宜，也優於上季。

展望後市，陳偉看好，儘管消費型筆電、電視、面板需求下降，但電源管理晶片供給仍緊缺，並沒有感受客戶拉貨力道趨緩，其餘如汽車、資料中心、SSD 等需求則相當旺盛，預期明年需求也相當不錯。

陳偉強調，現今不論是國內、海外客戶供需缺口都持續擴大，並看好 5G 基建、工控、汽車領域長期發展，其中，目前三大領域營收比重共約 10%，明年將進一步挑戰 15%。

矽力今年也爭取許多車用新客戶，預期明年營收比重將自今年的 1-2%，提升至 3-5%，為快速爬坡階段，同時也瞄準第三代半導體周邊晶片，包括 SiC、GaN 周邊的驅動、控制晶片。