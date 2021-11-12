〈鴻海法說〉明年電動車布局遍地開花 墨西哥擴車用產能 也拿下中東新專案

針對市場關注的電動車布局，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉表示，明年多個案子同步進行，除了既有的客戶及合作夥伴外，在中東也有電動車專案將啟動；此外，因應北美客戶對車用零組件的需求，墨西哥車龜車用工廠也將擴廠。

劉揚偉表示，明年上半年 E-Bus 將在台灣正式銷售外，在中國則與 Gogoro 合作，開始製造電池模組及建立換電站，墨西哥車用工廠也將開始擴產。

到明年下半年，劉揚偉表示，Lordstown Motors 的 Endurance 電動皮卡最快將在第三季生產、泰國攜手泰國國家石油 (PTT) 也開始建廠，以及中東電動車專案開跑。

此外，另一美系電動車新創 Visker 未來可能也會在鴻海購入的俄亥俄州工廠生產，劉揚偉透露，目前在探討 Model C 乘用車或是 Model T 電動大巴可能性，雙方合作時程可望加快。

劉揚偉進一步指出，印尼投資案預計年底前會有明確結果，在中國跟吉利合資公司也會開始運作，未來在印度、歐洲等地也會有相關計畫，也有很大的機會新增傳統車廠的客戶。

法人也關心鴻海電動車工廠運作，劉揚偉直言，一個工廠要到年產 12-15 萬輛的規模，才會開始賺錢；而鴻海預計到 2025 年要百萬輛的規模，依此類推需要 6-7 個客戶。

而在電動車資本支出方面，鴻海財務長黃德才表示，今年在整體 3+3 資本支出上約百億元，預計明年在 200 億元以內，主要會以電動車為主、再來則是半導體。