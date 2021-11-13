〈美股熱門股〉Lordstown交車延期遭降評暴跌17% HPE前景看淡跌8%

Lordstown 交車又延期遭降評 暴跌 17.56%

鴻海 (2317-TW) 隊友 Lordstown(RIDE-US) 儘管第三季虧損略低於分析師預估，但一再延遲交車，周五（12 日）遭 BTIG 分析師降評並砍目標價，股價暴跌 17.56% 至每股 5.68 美元。

BTIG 分析師 Gregory Lewis 表示，雖然仍然看好該公司的 Endurance 皮卡在商用電動皮卡市場的長期前景，但生產計畫受供應鏈因素干擾而一再延遲交車，因此將該股評等從「買入」（Buy）下調至「持有」（Hold），目標價砍到 10 美元。到目前為止，Lordstown 已失去僅存的「買入」評等。

此外，加拿大皇家銀行（RBC）也因同樣原因給予該股「低於大盤表現」（underperform），並將目標價從每股 5 美元下調至 4 美元。

Lordstown 第三季 (截至 9/30) 經調整後每股虧損 0.54 美元，略優於分析師預估的每股虧損 0.59 美元，不過營收仍為零。第四季現金水位將落在 1.5 億至 1.8 億美元 (包含鴻海的投資)，未提供財測。

慧與科技遭分析師看衰 下跌 8.16%

慧與科技 (HPE-US) 遭高盛以 IT 支出環境不斷惡化為由，下調股票評等與目標價，周五股價挫跌 8.16% 至每股 14.64 美元。

儘管慧與科技（Hewlett Packard Enterprise,HPE）看好 2022 全年營運，預估營收年增 3% 至 4%（不計入匯率變動影響），但高盛分析師 Rod Hall 根據模組計算指出，IT 支出環境將在 2021 年底或 2022 年初減弱，因此將該股評等從「中性」（Neutral）下調至「賣出」（Sell），並將目標價從每股 16 美元下調至 14 美元。

Hall 表示，預估 IT 支出指數為 + 1.1，遠低於今年 4 至 6 月的 + 4 與 + 5 記錄高點，此外 10 月 DRAM 價已下跌 4%，Hall 擔心 DRAM 價跌可能導致伺服器價格下滑，進而影響需求量。

不過 Hall 認為慧與科技仍有利多，該公司大量積累的訂單或許能在短期內抵銷一些不利因素。

Warby Parker 第三季營收告捷、財測佳 大漲 9.03%

眼鏡新創公司 Warby Parker(WRBY-US) 周五公布上市後第一份財報，第三季營收、活躍用戶數成長亮眼，並上調全年營收，激勵股價大漲 9.03% 至每股 58.34 美元，盤後續漲 1.13%。

Warby Parker 第三季（截至 9/30）營收年增 32% 至 1.374 億美元，略高於 FactSet 調查分析師預估的 1.33 億美元，活躍用戶數成長 39.5 萬人或 23% 至 215 萬人，不過淨損擴大逾一倍至 9,110 萬美元，合每股虧損 1.45 美元，遜於分析師預測的每股虧損 0.52 美元。

然而，Warby Parker 在營收與活躍用戶亮眼成績之下，仍看好成長前景，預估 2021 會計年度全年營收年增 38%，介於 5.395 億至 5.42 億美元之間，高於先前預估的 5.32 億至 5.37 億美元。此外，該公司也預計年底前再增設 35 家門市，讓總店數達到 161 家。