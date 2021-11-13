傳英特爾爭取美國半導體補貼同時研擬中國擴產 遭白宮冷眼相待

美國眾多企業熱切盼望國會通過「晶片法案」之際，彭博引述知情人士說法報導，英特爾原欲利用中國成都現有廠房生產半導體，以紓緩晶片短缺，遭白宮以國家安全疑慮為由冷眼相待，目前英特爾已擱置在中國擴產的計畫。

據了解，英特爾 (INTC-US) 有意在成都工廠生產矽晶圓，原本預定 2022 年底前投產。但英特爾同時也在向美國申請聯邦補助，以擴大在美國的研究和生產投資，因此最近幾周，當英特爾把中國生產計畫提交出去時，招致白宮官員強烈反對。

白宮雖然想趕快解決晶片荒，但也希望把更多重要零組件的生產帶回美國，而後者和英特爾的中國投資計畫正好相違背。

英特爾透過聲明回應，仍對於各種選項抱持開放態度，最終希望能滿足市場對關鍵晶片的需求，這一點和白宮立場一致，並強調在歐美正在推動鉅額的晶圓廠投資計畫。

白宮表示不會對特定投資或交易置評，但強調拜登政府極力避免中國使用美國技術、知識和資金發展先進技術，以免威脅美國國安或侵犯人權。

美國晶片法案仍躺在眾院

英特爾和眾多晶片廠，都盼望美國盡快通過規模 520 億美元、補助半導體產業的《晶片法案》(CHIPS Act)。參議院今年 6 月通過的《美國創新與競爭法》中，包括撥款 520 億美元促進半導體研究、設計和製造，但該法案尚未在眾議院過關。

根據白宮聲明，法案的目的在於確保降低美國對外國供應鏈的依賴，包括半導體。

英特爾擱置中國擴產計畫

知情人士說，經過與拜登團隊商議後，英特爾目前已經打消在中國擴產的念頭。但類似情況可能再次發生，因此白宮可能需要趕快決定撥款的相關規定。

部分共和黨議員主張撥款應該附帶條件，以免企業拿到補助，還能在中國擴大業務。

而對英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 來說，如何在美中微妙的競爭關係中發展業務，成為重要任務。

英特爾正在晶圓代工領域積極追趕台積電 (TSM-US)、三星電子，生產需求因此大增，對中國的潛在依賴也因此升高。英特爾必須設法滿足中國客戶，否則將因此失去這塊龐大的市場。

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