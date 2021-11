鏈聞週末薦讀｜速覽波卡衆貸項目，DeFi「流動性即服務」崛起

鏈聞編輯時間

《波卡平行鏈插槽拍賣前瞻,一覽衆貸項目獎勵細則》

波卡平行鏈插槽拍賣即將來臨,鏈聞爲大家整理了波卡衆貸的熱門項目獎勵細則以及參與活動的渠道方式。

《DeFi「流動性即服務」正在迅猛崛起,速覽核心項目及創新》

DeFi 流動性即服務通過提供更大的流動性和更高的資本效率,在不到一個季度的時間內吸引了 50 億美元的總鎖倉價值。

《Delphi:元宇宙拓荒者遊戲公會正處於爆發前夕》

隨着鏈遊行業的強勁發展勢頭,執行差異化戰略的新興公會無疑擁有廣闊的前景。

酷東東

《解讀遊戲公會 Merit Circle:與 YGG 在運行機制和 DAO 結構方面有何異同?》

元宇宙去中心化組織 Merit Circle 在本月初通過 Copper 籌集到超 1 億美元,打破了 LBP 籌資記錄,此前還完成 450 美元種子輪融資,包括同類遊戲公會 Yield Guild Games 的 17.5 萬美元投資。

《可合成金融衍生品的 UMA 協議,爲何還能被 Across 用來跨鏈?》

UMA 背後團隊推動的跨鏈協議 Across 已上線以太坊主網,其利用 UMA 的「樂觀預言機」機制以優化跨鏈效率和成本,目前可實現 Arbitrum One 向以太坊主網跨鏈。

《跨鏈(層)橋聚合器 FundMovr,如何爲用戶提供最優資產跨鏈(層)選擇?》

FundMovr 依託 Movr Network,將跨鏈橋、DEX 和 DEX 聚合器聚合在一起,並找到所有可用的路線,幫助用戶以最優途徑在不同的區塊鏈之間移動資金、兌換交易。

《Gnosis 將與 xDai 合併爲「Gnosis Chain」?速覽 GnosisDAO 的 GIP 16 新提案》

Gnosis 和 xDai 社區合併提案 GIP 16 中提到了技術路線、代幣合併、生態激勵等關鍵信息。

行業洞察

《剛融資 4000 萬美元的 Solana EVM 兼容開發團隊爲何獲得 Jump Capital 青睞?》

在 Solana 上構建 EVM 開發環境的 Neon Labs 剛剛宣佈獲得 4000 萬美元融資,Jump Capital 領投,Three Arrows Capital、Solana Capital、IDEO CoLab Ventures 等參投。本次融資通過代幣銷售完成,將用於在研究、開發、營銷和業務開發等領域擴大 Neon Labs 團隊的規模。Neon 是 Solana 上的一個軟件環境,可讓開發人員使用 EVM 構建應用程序,包括使用 Vyper 或 Solidity 語言編寫智能合約等。

《觀點:公鏈代幣的最佳估值方式不應參照「公司」,而是參照「國家」定價》

收益是公司價值的最終目標,但它們不適用於對公鏈計算價值。

《讀懂不會爆倉的槓桿交易:三種 DeFi 槓桿代幣實現原理及比較》

三種去中心化槓桿代幣模式的簡單對照:Set Protocol、Tracer 和 Phoenix。

本週不可錯過的十條新聞

