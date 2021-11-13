SEC駁回VanEck比特幣ETF上市申請 稱防詐措施不到位

美國證券交易委員會（SEC）周五（12 日）駁回 VanEck 比特幣 ETF 上市申請，原因是申請掛牌交易的芝加哥期權交易所（CBOE）旗下證券交易所 Cboe BZX Exchange 在防範詐騙措施方面做得不夠充足。

無緣上市的「VanEck 比特幣信託 ETF」（VanEck Bitcoin Trust）早在今年 3 月時由 Cboe BZX Exchange 提出掛牌交易申請，並希望 SEC 能修改規則好讓該檔比特幣 ETF 上市。

然而，SEC 卻兩度推遲審批該檔比特幣 ETF 上市申請，原本 SEC 上月預計會在本周日（14 日）給出答案，卻突然提早至本周五公布結果。

此次 SEC 的決定與先前拒絕讓比特幣 ETF 上市的理由相同，主要是擔心監管缺失以及比特幣詐欺和非法操作的可能，也正因如此，近 10 年來許多公司想搶頭香推出首檔比特幣 ETF，最後卻都以失敗告終，目前仍有幾檔類似的比特幣 ETF 申請正在等 SEC 核准。

SEC 數周前已批准基於期貨的比特幣 ETF，包括有「ProShares 比特幣策略 ETF」(BITO-US)、Valkyrie 比特幣策略 ETF(BTF-US)，兩檔分別在 10 月 19 日與 10 月 22 日開始交易。

而 VanEck 推出的比特幣期貨 ETF「VanEck 比特幣策略期貨 ETF」(XBTF-US) 已於 10 月 23 日或 SEC 核准，不過尚未開始交易。

許多投資人認為，這些基於期貨的比特幣 ETF 不如直接追蹤比特幣的 ETF 受歡迎，但有人認為這是 SEC 開綠燈放行直接追蹤比特幣 ETF 的過程。

今年 SEC 主席詹斯勒（Gary Gensler）明確表示對比特幣期貨 ETF 持開放態度，隨後出現一波申請潮，目前還有幾檔比特幣期貨 ETF 正等 SEC 審查批准。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣價格報 64,069.15 美元，24 小時內下跌 1.4%。