幣圈重大里程碑！ProShares有望下週一推出美首檔比特幣期貨ETF

週五 (15 日) 多家外媒報導，幣圈下週將邁向重要的里程碑，資產管理公司 ProShares Trust 有望在下週一率先在美國推出首檔比特幣期貨 ETF，此消息激勵比特幣逼近 6.3 萬美元大關。

外界盛傳美國證券交易委員會 (SEC) 準備在下週讓美國首檔比特幣期貨 ETF 開始交易。目前 VanEck Bitcoin Trust、ProShares、Invesco、Valkyrie 和 Galaxy Digital 等數家基金管理公司已經申請在美國推出比特幣 ETF，但首獎花落誰家引人關注。

週五最新一份文件顯示，資產管理公司 ProShares 很可能拔得頭籌於美國推出首檔比特幣 ETF，並於下週一、週二率先交易。

ProShares 週五就比特幣策略 ETF (股票代碼 BITO) 遞交更新招股說明書，ProShares 計畫在 10 月 18 日左右，於紐約證券交易所 Arca 交易所展開該 ETF 交易，以及收取 0.95% 的管理費。該 ETF 有望成為美國史上首檔正式上市的比特幣期貨 ETF。

CFRA Research ETF 和共同基金研究負責人 Todd Rosenbluth 稱，該修訂的文件具有監管文件的所有特徵，為即將上市做好準備。

消息人士透露，SEC 不太可能阻止這些產品下週開始交易。除非在最後一刻出現逆轉。ProShares 的申請是基於期貨合約是根據共同基金規則提交的，美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 表示，共同基金規則提供「重大投資者保護。」

華爾街本月可能會看到 4 檔比特幣期貨 ETF 開始在美國交易所交易，目前 Invesco、VanEck 和 Valkyrie 的申請截止日期也臨近當中。

週五加密資產管理公司 Valkyrie 提交一份 Form 8-A 註冊申請文件，那斯達克交易所已同意上線該 ETF，目前正等待 SEC 批准。

自從 2013 年 Winklevoss 兄弟申請推出比特幣 ETF 以來，美國證券交易委員會 (SEC) 基於安全性、穩定性及風險，延宕放行比特幣 ETF 上市。隨著今年加拿大、歐洲續推出相關 ETF，美國也將終結市場長達 8 年的等待，在美國股市推出第一個追蹤比特幣的證券。

IRA 聯合創始人 Chris Kline 研判，加密貨幣 ETF 是不可避免的，最終將開花結果，因為有市場需求。

加密貨幣一度來到 62,933 美元，逼近 6.3 萬美元大關，創 4 月中旬以來新高，漲幅超過 7%，自今年 9 月 20 日以來，比特幣上漲 50% 以上。