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美國汽油價幾乎快漲到2008年水準 拜登仍未提如何壓低價格

鉅亨網編譯余曉惠
美國汽油價幾乎快漲到2008年水準 拜登仍未提如何壓低價格 (圖:AFP)
美國汽油價幾乎快漲到2008年水準 拜登仍未提如何壓低價格 (圖:AFP)
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拜登通膨油價石油原油汽油美國經濟基礎建設基建案社福支出財政支出預算案白宮OPECSPR戰略儲油

美國汽油平均零售價眼看就要漲上每加侖 4 美元，將是 13 年來首見高價，在能源價格大漲、通膨增溫疑慮加深之際，白宮僅重申正在設法抑制漲勢，未說明做法。專家表示，傳言中拜登政府可能釋出戰略儲油 (SPR) 或禁止原油出口，但這對緩解油價和消費者物價效果不大。

總統拜登近日多次暗示，將採取行動抑制汽油價格。白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 周五 (12 日) 在記者會上說：「和美國許多人一樣，總統當然擔心汽油成本。」美國正在持續要求石油輸出國組織 (OPEC) 生產更多原油，同時確保汽油價格市場沒有哄抬價格的行為出現。

她並補充，總統拜登正在「評估手邊的各種選項」，但拒絕透露正在評估哪些具體選項，也不願回應拜登是否打算釋出 SPR。

在汽油價格助長下，美國周三公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 6.2%，寫下 1990 年代以來最快增速。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，莎琪的一番話意味著白宮幕僚並不確定要如何緩解油價。

美國汽車協會 (AAA) 表示，目前加州、夏威夷的汽油均價已經漲破每加侖 4 美元，內華達州即將跨越此門檻，上回美國汽油零售價如此昂貴，發生在 2008 年原油價格超過每桶 147 美元的時候。

儘管目前國際原油價格並未如此高昂，但一些因素讓汽油價格居高不下，例如油罐車司機人力短缺，以及加州提高燃料稅。

專家：釋 SPR 和出口禁令不是長期解決之道

但在沒有產油國配合的情況下，拜登能降低汽油價格的選項有限。傳言美國可能釋出 SPR，或考慮重啟原油出口禁令，該禁令曾實施長達 40 年，直到六年前才解除。

拜登承諾壓低汽油價格，傳言可能釋出SPR或祭原油出口禁令。(圖:AFP)
拜登承諾壓低汽油價格，傳言可能釋出 SPR 或祭原油出口禁令。(圖: AFP)

但專家警告，無論釋出 SPR 還是祭出出口禁令都不是理想做法。動用 SPR 對平抑消費者物價的效果極為有限，而重啟出口禁令會進一步擾亂市場。

價格期貨集團的 Flynn 說，釋出 SPR 只會增加需求，人為干預無法壓低市場價格，因為這是供應不足的問題。另外，鑒於美國生產的輕原油更適合國外煉油廠，實施出口禁令反而將導致美國產量下降。

美國能源部長 Jennifer Granholm 上周末曾表示，將關注美國能源資訊局 (EIA) 的每月調查，再決定如何因應。而根據 EIA 在周二發布的該份報告，美國汽油價格可望在未來一個月下滑，這或許能減輕白宮行動的急迫性。

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