美國汽油價幾乎快漲到2008年水準 拜登仍未提如何壓低價格

美國汽油平均零售價眼看就要漲上每加侖 4 美元，將是 13 年來首見高價，在能源價格大漲、通膨增溫疑慮加深之際，白宮僅重申正在設法抑制漲勢，未說明做法。專家表示，傳言中拜登政府可能釋出戰略儲油 (SPR) 或禁止原油出口，但這對緩解油價和消費者物價效果不大。

總統拜登近日多次暗示，將採取行動抑制汽油價格。白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 周五 (12 日) 在記者會上說：「和美國許多人一樣，總統當然擔心汽油成本。」美國正在持續要求石油輸出國組織 (OPEC) 生產更多原油，同時確保汽油價格市場沒有哄抬價格的行為出現。

她並補充，總統拜登正在「評估手邊的各種選項」，但拒絕透露正在評估哪些具體選項，也不願回應拜登是否打算釋出 SPR。

在汽油價格助長下，美國周三公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 6.2%，寫下 1990 年代以來最快增速。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，莎琪的一番話意味著白宮幕僚並不確定要如何緩解油價。

美國汽車協會 (AAA) 表示，目前加州、夏威夷的汽油均價已經漲破每加侖 4 美元，內華達州即將跨越此門檻，上回美國汽油零售價如此昂貴，發生在 2008 年原油價格超過每桶 147 美元的時候。

儘管目前國際原油價格並未如此高昂，但一些因素讓汽油價格居高不下，例如油罐車司機人力短缺，以及加州提高燃料稅。

專家：釋 SPR 和出口禁令不是長期解決之道

但在沒有產油國配合的情況下，拜登能降低汽油價格的選項有限。傳言美國可能釋出 SPR，或考慮重啟原油出口禁令，該禁令曾實施長達 40 年，直到六年前才解除。

拜登承諾壓低汽油價格，傳言可能釋出 SPR 或祭原油出口禁令。(圖: AFP)

但專家警告，無論釋出 SPR 還是祭出出口禁令都不是理想做法。動用 SPR 對平抑消費者物價的效果極為有限，而重啟出口禁令會進一步擾亂市場。

價格期貨集團的 Flynn 說，釋出 SPR 只會增加需求，人為干預無法壓低市場價格，因為這是供應不足的問題。另外，鑒於美國生產的輕原油更適合國外煉油廠，實施出口禁令反而將導致美國產量下降。

美國能源部長 Jennifer Granholm 上周末曾表示，將關注美國能源資訊局 (EIA) 的每月調查，再決定如何因應。而根據 EIA 在周二發布的該份報告，美國汽油價格可望在未來一個月下滑，這或許能減輕白宮行動的急迫性。