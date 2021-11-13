〈能源盤後〉美國擬釋出SPR降溫 油價收低連三周下跌

由於美元走強，以及美國可能釋出戰略石油儲備 (SPR) 冷卻價格 ，原油期貨價格周五（12 日）下跌，已連跌三周，本周跌 0.6%。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周五在記者會上表示，美國會盡所能降低汽油價格，並已採取一連串相關措施，包括與石油輸出國組織（OPEC）等跨國組織接觸。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，這意味著白宮幕僚並不確定要如何緩解油價，釋出 SPR 與禁止美國原油出口都不是緩解原油與石油價格的長久之計。

Flynn 說，釋出 SPR 只會增加需求，人為干預無法降低市場價格，因為這是供應不足的問題。同時鑒於美國生產的輕質原油更適合國外煉油廠，禁止美國原油出口反而將導致美國產量下降。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 80 美分或 1%，收每桶 80.79 美元。WTI 原油期貨已連續三周下跌，道瓊市場數據顯示，本周下跌 0.6%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 70 美分或 0.8%，收每桶 82.17 美元，本周下跌 0.7%。

本周稍早 11 位民主黨參議員呼籲拜登政府考慮釋出 SPR 或出口禁令以控制油價。美國能源情報署（EIA）周四公布的一份月報預測，原油將在 2022 年回到供過於求的狀態，被市場解讀為是替油價降溫的舉動。

美國總統拜登目前面臨物價上漲的壓力，周三公布的數據顯示，美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，創下逾 30 年來最大漲幅。

據彭博報導周五報導，白宮官員由於擔心壓低油價的舉動會與拜登在氣候、貿易與外交政策方面的議程相衝突，因此仍繼續辯論是否立即或延後採取壓低原油價格措施。

與此同時，分析師質疑 SPR 釋出與其他潛在措施是否會對價格產生持久影響。

RBC Capital Markets 分析師 Michael Tran 在報告中寫道：「多數投資人同意釋出 SPR 或者實施出口禁令，給了拜登解決油價的機會，但對市場影響可能微乎其微，而且還具有潛在的負面外部因素。」

Tran 說：「原因是，原油出口禁令將大幅擴大 WTI 與布蘭特原油之間的價差，全球其他地區的布蘭特原油價格飆升，而出口禁令可能會導致美墨兩國貿易關係緊張，後者占美國原油出口量近一半。」

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，交易商也在注意需求，密西根大學周五公布的 11 月消費者信心指數從 10 月的 71.7 下滑至 66.8，再加上通膨處於 30 年高點，這些都可能成為經濟成長阻力。另一方面，隨冬季來臨，熱燃油與天然氣需求可能增加。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收近每加侖 2.311 美元，本周下跌 0.4%。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.404 美元，本周下跌 2.1%。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌近 7% ，收每百萬 Btu4.791 美元，本周下跌逾 13%。

EIA 最新公布的天然氣庫存報告，截至 11 月 5 日的一周，天然氣庫存增加 70 億立方英呎。Schneider Electric 分析師 Robbie Fraser 表示，該數據低於正常水準，但在 10 月的一輪強勁供應後，目前的總庫存量比 5 年平均水準低 3%。

與此同時，美元走強也讓以美元計價的石油價格承受壓力，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 本周上漲約 0.8%。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，未來重點是 OPEC + 是否堅持每月增產 40 萬桶的計畫，還是放緩增產速度，前者可能導致價格走軟，而後者將支撐整個能源領域持續上漲。