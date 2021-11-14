高雄特貿三公辦都更案興富發、國揚等出線 投資金額預計750億元

高雄亞灣 5.3 公頃「特貿三」招商案，評選結果今 (14) 日出爐，三塊基地分別由興富發 (2542-TW)、國揚 (2505-TW) 與台灣人壽合組的團隊、以及國城建設與高興昌 (2008-TW) 合組的智匯方舟合作聯盟得標，預計投資金額達 750 億元，也創全台規模最大公辦都更新案的歷史紀錄。

最優申請人團隊承諾，將於開發時同時成立新創天使基金，鼓勵高雄在地 5GAIoT 新創團隊，並結合陽明交大、與成大人才進駐設立智慧學院與智慧中心，形成公私協力夥伴推動新創產業的生力軍。

高雄市副市長林欽榮於評選會後表示，亞灣特貿三土地都更開發後，將集結商、辦、住、零售及產業與公共服務等綜合使用機能，與經濟部高雄軟體科技園區一、二期交相呼應，共築成為行政院大南方計畫及 5GAIoT 創新園區的產業火車頭，是繼台積電 (2330-TW) 宣布至高煉廠投資奈米級晶圓廠後，高雄再一個重量級的公私協力開發案正式啟動。

林欽榮並指出，依各基地最優申請人投資預估，亞灣「特貿三」5.3 公頃開發後總價值將超過 1200 億元，創造至少 4000 工作機會，此案地主台電公司及高雄市政府，也將在合作開發中分回超過達 10 萬坪總樓地板面積 (台電 60.7%、市府 39.3%) 以供 5GAIoT 創新企業、青創基地或會展商業等產業空間設施使用；此產業空間設施量能，將與經濟部高雄軟體科技園區一、二期鏈結形成商、辦、及研發軟體產業一體的綜合場域，奠定高雄亞灣在 5GAIoT 產業生態鏈發展區域優勢地位。

另依據三家最優申請人開發及經營構想，將與市府共同推展 5GAIoT 產業及興建最符合國際潮流的鑽石級智慧建築，以及設置智慧建築 5GAIoT 產業創新設計館、智慧零售體驗館與回饋給市府 5000 萬元 - 1 億元規模以供設立 5GAIoT 推廣基金會、設立 5GAIoT 創意交流中心，以及在減碳 50% 目標下，開發興建符合次世代生態環境、開放社會及智慧治理目標成為智慧建築及綠建築之新一代建築新典範。

高雄特貿三公辦都更案由興富發、國揚等出線 投資達 750 億元。(圖：高雄都發局提供)

高雄亞灣特貿三公辦都更招商是高雄市都市發展局主辦，委託商仲仲量聯行全程協助招商、評選及簽議約作業，於今年 9 月 27 日截止收件，5.3 公頃分三個招商基地，吸引 9 組申請人參與投標競爭，並在今天發布評選結果。