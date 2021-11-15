1—10月中國固定資產投資年增降至6.1% 略低預期
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周一 (15 日) 中國統計局公布 1-10 月城鎮固定資產投資人民幣 44.48 兆元，年增 6.1%，預期 6.2%，1-9 月為 7.3%。其中，民間固定資產投資人民幣 25.45 兆元，年增 8.5%，1-9 月為 9.8%。
分產業來看，第一產業投資人民幣 1.16 兆元，年增率 11.1%，前期 14%；第二產業投資人民幣 13.52 兆元，年增 11.3%，前期 12.2%；第三產業投資人民幣 29.9 兆元，年增 3.7%，前期 5%。
以地區區分，1-10 月份東部地區投資年增 7.1%，前期 7.8%；中部地區投資年增 12.0%，前期 13.3%；西部地區投資增長 4.5%，前期年增 5.5；東北地區投資年增 6.8%，前期 8.2%。
此外，高技術產業投資年增率 17.3%，前期 18.7%；其中高技術製造業和高技術服務業投資年增率分別為 23.5%、6.0%，前期則分別為 25.4%、6.6%。
高技術製造業中，電腦及辦公設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀錶製造業投資分別增長 29.9%、28.2%；高技術服務業中，電子商務服務業、檢驗檢測服務業投資分別增長 39.8%、15.4%。