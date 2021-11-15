10月中國工業增加值年增升至3.5% 優於預期

周一 (15 日) 中國統計局公布 10 月份工業增加值年增率 3.5%，預期 3%，前期 3.1%。1-10 月工業增加值年增率 10.9%，預期 10.8%，1-9 月為 11.8%。

資料來源: 中國統計局

以三大產業分類來看，10 月份採礦業增加值年增率 6%，前期 3.2%；製造業年增 2.5%，前期 2.4%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增率 11.1%，前期 9.7%。

以經濟類型來看，10 月份國營企業增加值年增率 5.2%，前期 4.5%；股份制企業增長 4.2%，前期 4%；外商及港澳台商投資企業增長 1.3%，前期 0.4%；民營企業增長 2.4%，前期 2.8%。

以產業區分，10 月份，41 個大類產業中有 28 個產業增加值保持年增，比前期下滑 2 個。漲幅排名前三大產業分別為，電腦、通信和其他電子設備製造業增長 14.0%；電力、熱力生產和供應業增長 10.7%；專用設備製造業增長 7.2%。此外，汽車製造業下降 7.9%。

10 月份，工業企業產品銷售率為 97.3%，比去年同期下降 1.1 個百分點，9 月份為 98.2。