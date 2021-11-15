〈走進中國〉中國通膨正起飛 還是準備降落

中國最新公布的 10 月份 PPI 年增率衝至 13.5%，市場擔心中國將面臨強大的通膨壓力。至於中國出現通膨的機會有多大，還是 10 月份的數據將是高點，則是需要研究驅動中國 10 月份 PPI 躍升的主要來源為何及後續走勢。

首先帶起這波中國 PPI 急升的主引擎就是煤價的飆升，其次則是高耗能的原物料產量受限，在供應不足情況下推升相關原物料價格，此外油價上揚也是帶動 PPI 衝高的動能之一。

煤價崩盤

由於煤價的高漲已經影響到電力供應，中國政府為了要保障民眾在冬季時有充足的熱源過冬，因此利用行政手段干預市場煤價，降低發電廠的成本，並要求發電廠全力發電。

資料來源: 東方財富網

而這個干預價格的舉措已經在 10 月中下旬反映在煤價上，近一個月中國動力煤報價已腰斬，因此可預期 11 月份煤價的年增幅將比 10 月份大幅下滑，這對減輕 PPI 的壓力是一大福音。

需求減原物料價跌

從供給端來看，高耗能產業因為中國政府持續實施「能耗雙控」的限產政策，因此水泥、鋼鐵等在供給不足的情況下，對於價格是具有支撐性。但在 10 月之後高耗能產業並沒有進一步限產，所以相關價格再漲的誘因消失。

若從需求端來看，中國房市調控漸漸發酵，不少開發商苦無資金周轉，因此連帶影響到施工進度，也導致市場預期鋼材需求將減弱，這進一步反應在鋼材走勢上。

資料來源: 東方財富網

再加上中國政府壓低煤價的效應擴散到其它原物料，對於鋼鐵價格形成助跌作用，因此推升 11 月份 PPI 再衝高的另一個引擎也失去動力。

油價易漲難跌

最後一具引擎則是油價。目前國際原油價格保持在高檔，而且在供給端上，OPEC + 與美國的原油開採商大多不願意增產石油，似乎樂於見到高油價的到來。

不過美國總統拜登希望油價下滑以減輕物價上漲壓力，因此可能釋出戰略石油來增加供給，但要抵消 OPEC + 與美國油商對油價的影響仍有限，所以高油價的情況短期不易反轉。

至於在需求端方面，隨著全球慢慢走出疫情陰影，若再沒有更嚴重危害到民眾生命的情況下，與病毒共存是主流共識，因此各國邊境將一一解封。在商務、旅遊重啟之下，對於石油的需求也將增溫，這也有利於油價持續走揚。

總結出上述兩降一升的因子後，可以預期 10 月份 PPI 將是高點，11 月份有機會下滑，且這個跌勢暫時來看會一直保持到明年全年，因為明年還多一個今年高基期的因素，將助跌 PPI 走勢。

