〈楊金龍立院備詢〉通膨干擾美國可能提前升息 國內物價壓力Q1後回穩

台灣央行總裁楊金龍今 (15) 日赴立院財委會備詢，對於立委關注的通膨議題，楊金龍認為，美國聯準會升息時點可能提前，至於國內通膨壓力是暫時性，看法並未改變，預料國內物價上漲壓力到明年第一季前「會稍微高一點」，之後逐漸回穩。

楊金龍指出，美國塞港和供應鏈瓶頸非常嚴重，若通膨情況持續上漲，聯準會還是會有壓力使升息時點往前，但是到目前為止，聯準會仍維持明年中或最晚第三季通膨會慢慢趨緩的看法。

立委提到，市場預料聯準會升息不排除會提前到明年上半年，楊金龍回應，的確有可能。

對於國內物價情勢，楊金龍則說，今年消費者物價指數 (CPI) 年增率預料不會超過 2%，到目前為止，依蒐集到的資訊並未改變通膨是暫時性的看法，且沒有停滯性通膨疑慮。

至於央行副總裁陳南光拋出的通膨警訊，楊金龍認為，這樣的看法也沒有錯，央行會密切關注通膨後續變化。

楊金龍進一步提到，百物齊漲的說法主要是集中在 17 項重要民生物資，但 17 項重要民生物資只是 CPI 的一部分，實際上前 10 月核心 CPI 僅 1.26%，目前收到的訊息是，到明年第一季國內物價年增率會稍微高一點，隨後慢慢下來。