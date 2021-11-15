〈聯強法說〉Q3純益翻倍達83.5億元 每股賺5元 超越去年

聯強 (2347-TW) 第三季雙率雙升、創同期高，稅後純益 83.5 億元，季增 150.3%、年增 298%，每股純益 5 元，單季超越去年全年；前三季純益首度突破百億元、達 142.2 億元，每股純益 8.53 元，創新猷。

聯強說明，由於對轉投資公司國新聚思投資 (SYNNEX Corporation) 不再具影響力，由權益法調整為按公允價值衡量，產生一次性獲利，推升獲利創新高。若排除此一次性獲利，第三季稅後純益 29.5 億元，每股純益 1.77 元，仍創歷史次高。

聯強第三季營收 1016 億元，季增 5.2%、年增 13.2%；毛利率 4.3%，季增 0.1 個百分點、年增 0.06 個百分點；營利率 2.3%，季增 0.17 個百分點、年增 0.2 個百分點。

聯強前三季營收 2849 億元，年增 21.6%；毛利率 4.4%，年減 0.21 個百分點；營利率 2.29%，年增 0.06 個百分點；稅後純益 142.2 億元，年增 150.2%，每股純益 8.53 元。

聯強今年加速建構營運管理服務平台，提供供應商與客戶完整的商務合作模式，強化供應鏈上下游合作的順暢度，並獲 Fitbit、JBL、Canon、Nikon 等國際大廠青睞，產品組合優化下，毛利率寫同期新高。

海外地區方面，聯強第三季美國、日本、印度、中東、非洲、泰國、越南等海外市場認列收益 8.5 億元，年增 47%，連五季新高，其中，越南大幅成長 70%，印度、中東、非洲年增 62%，美國與日本也有 45% 年增幅。

展望本季，聯強表示，第四季為傳統旺季，家用市場買氣將延續至年底；受疫情影響遞延的企業與政府採購預算，將在年底前加速執行，加上新產品上市帶動升級、換機需求，估本季、今年全年可望再創高。