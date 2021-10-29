楊金龍：發行數位貨幣有三大基礎 首重無害金融穩定

台灣央行總裁楊金龍將於下周一 (1 日) 赴立院進行數位貨幣相關報告，在最新出爐的書面報告中，楊金龍指出，發行數位貨幣 (CBDC) 有三大基礎，尤其首重無害金融穩定和貨幣穩定。

楊金龍將赴立院進行「中央銀行數位貨幣整備狀況、以及如何因應加密貨幣跨入金融市場」專題報告。

楊金龍指出，CBDC 的發行，首要承諾須能確保對公共政策目標的執行是「無害」的，至少不會干擾或阻礙央行執行貨幣穩定與金融穩定的職責，因為在危機發生期間，CBDC 對銀行存款流失的影響可能更甚。

其次，楊金龍認為，發行 CBDC 的目的不是要取代其他形式的貨幣或支付工具，而是要與既有的現金、商業銀行貨幣、信用卡、金融卡和電子支付等多種工具「共存」互補。

第三，可程式化 (programmable) 貨幣可能是未來創新的重點，尤其現行金融體系跨境支付涉及中間轉匯行，處理程序較複雜且費用高，CBDC 可能是一種改善方案，不過，創新與效率的前提仍要確保無害且共存原則。

楊金龍再度重申，央行於去年 6 月完成第 1 階段有關技術可行性研究，目前正進行第 2 階段「通用型 CBDC 試驗計畫」，已進入技術實驗階段，藉由建置 CBDC 雛形平台，模擬 CBDC 在零售支付場景應用試驗，預期明年 9 月完成。

另外，楊金龍提到，比特幣等虛擬通貨已往類金融商品發展，非貨幣或支付工具，對於國際發展情形，仍會持續關注。