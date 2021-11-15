〈房產〉台中量販店周邊宅 家樂褔青海店周邊最熱門 近一年成交800件

量販店產品類型多元、具備「一次購足」特性，成購屋重要考量條件之一，據實價登錄統計，近一年台中市大型量販店周邊 800 公尺範圍內的資料，南屯區、西屯區最受購屋民眾青睞，交易量以西屯區的「家樂褔青海店」近一年 802 筆交易居冠，平均成交價每坪 28.5 萬元。

統計顯示，熱門交易量販宅前 10 名中，西屯區的「家樂褔青海店」以 802 筆交易一舉拔得頭籌，排名第二是北區「大潤發忠明店」的 538 件，第三名是西屯區「家樂福西屯店」的 470 件。

從住宅單價發現，太平區的「家樂福太平店」和東區的「家樂福德安店」，目前平均單價尚可見到 1 字頭。



近一年台中量販店周邊交易量排名第一的為西屯區「家樂福青海店」，周邊房價約每坪 28.5 萬元。永慶不動產台中青海惠來加盟店店長林坤毅表示，青海店周邊住宅需求量能本身就多，鄰近新光三越、遠東百貨、逢甲商圈等，商業機能發達，開車可快速上中港交流道或台 74 線，休閒運動則可到秋紅谷廣場、福星公園，未來受惠水湳經貿園區的建設利多帶動，房市增值空間大。

中古屋方面，屋齡約 25-30 年的 3 房大樓產品受家庭客青睞，總價在 1000-1200 萬元左右可輕鬆成家；2 房房型的新成屋，則是許多年輕小資族、新婚夫妻最愛，總價約 1300-1700 萬元。而交易量排名第三的「家樂福西屯店」，由於靠近台中工業區、中部科學園區，以及澄清綜合醫院、榮總區域醫療機構，吸引就業人口、銀髮族置產於此，有機會 1000 萬元內入手屋齡 25 年左右的 3 房大樓。

近一年交易量排名第二的北區「大潤發忠明店」緊鄰四期重劃區，與育德路綠園道、植物園、科博館商圈等串聯，漢口路上餐飲店家、市場密集，在交通上更是四通八達，有巢氏房屋中清捷運加盟店店長王俊諺說，中清路南北向可以往大雅及中區，忠明路東西向則連結東區和西區，因此這附近居住環境及生活、休閒機能都相當優異，自然吸引不少都會人士的目光，住宅密度高成為熱區，平均價格約為每坪 21.8 萬元。

王俊諺也指出，目前主力產品以中古大樓居多，其中八成屋齡約 20~30 年，總價大概落在 700 萬元到 1,200 萬元，剛好符合首購族的預算，帶動了「租不如買」的交易熱潮。再加上附近有國軍台中總醫院中清院區、中國醫藥大學附設醫院，許多中年族群購屋時，也相對會考慮住在醫院周邊，方便未來醫療照護及保健。