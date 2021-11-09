〈房產〉全台前9月個人房地合一稅 台中市貢獻31.2億元居冠

今年前 9 月全台個人房地合一所得稅額已達 150.3 億元，高於去年全年 119.1 億元，創統計以來新高，前 9 月以台中市 31.2 億元居冠各縣市；而六都之外的納稅王則為新竹市、新竹縣，前 9 月稅額均達 5.1 億元，較去年同期倍數成長。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房地合一 2.0 高稅率來勢洶洶，促使賣方搶搭輕稅列車，此外，資金狂潮及物料上漲讓民眾看好未來房價，因此買氣及房價居高不下。

郎美囡指出，據財政部資料，今年全台 22 個縣市中，有 21 個縣市前 9 月的個人房地合一稅額跟去年同期相比成長，顯示房地產市場不僅交易熱絡，且居多交易有增值空間，其中，台中市擁重劃區及建設議題，交易熱度不減成為納稅王，高雄市 22.5 億元居次，六都 2021 年前 9 月稅額均打破歷年年度總額紀錄，資金帶動的成長顯著。

非六都區域稅額雖然遠不及六都，但今年也展現高度成長，新竹市前 9 月稅額 5.1 億元、與去年同期相比增加 2.31 倍，新竹縣稅額 5.1 億元、年增幅 2 倍，而具有許多傳產及隱藏版富豪的彰化縣也有 5 億元的高稅額，年增幅 89.6%。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，房市交易熱絡觸動政府敏感神經，近期不斷已各種稅制、政策抑制炒房，對於持有人而言，未來以投資置產角度購屋，務必提前規劃，慎重考量移轉與持有成本，避免影響獲利，也提醒購屋人務必留下裝潢、服務費等相關費用發票，避免未來轉手時無法扣抵，讓自己的權益受損。