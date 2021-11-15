全球人壽攜手八三夭徵才 鼓勵年輕人投入壽險業 實現自我夢想

為了實踐永續服務的承諾，使客戶服務能夠長遠而完善，同時看好年輕人獨有的韌性與面臨困境的勇敢，全球人壽率先推出「服務接班人計畫」，並於日前舉辦 2021 年服務接班人職涯說明會台北場，年度招募代言人八三夭樂團也受邀出席，分享職涯過程並鼓勵年輕人勇於挑戰自我，不怕磨練與碰撞；而全球人壽青年軍也暢談自身經驗，坦言「服務接班人計畫」相見恨晚。全球人壽服務接班人職涯說明會也陸續於台中、台南登場，歡迎有志青年報名。

全球人壽副董事長林文惠現身說明會表示，許多年輕人在追求夢想的過程中，即便面臨挫折與無奈，還是勇敢面對屬於自己的挑戰，努力用自身的方式前進；希望能勉勵年輕人「夢想是留給永不放棄的人」，有更多「不放棄」的年輕人加入壽險業、開創未來人生新版圖；我們知道新鮮人在投入壽險業之前，最擔心「初期收入不穩定」以及「人脈不足」等兩大問題。全球人壽除了有完整的專業養成計劃、提供個人財務補助，初期更由公司給予名單，從服務現有客戶開啟壽險職業生涯。透過「服務接班人計畫」，引領年輕人投入壽險事業，只要加入計畫，都能成為最優秀的接班人。

今年 3 月全球人壽即宣布邀請知名樂團「八三夭」擔任全球人壽年度招募代言人，展現全球人壽認同並支持年輕人對夢想與生活的自我期許，鼓勵年輕人投入壽險顧問行業。從鐵桿部隊到青年軍，全球人壽近年致力於業務年輕化，期許透過 2021 年「服務接班人計畫」，維持組織平均年齡 35 至 40 歲左右。「服務接班人計畫」為期 18 個月，透過公司精實的養成計劃，親自培訓保險專業領域，進公司第一件事不是交名單，是由公司提供名單，新人再也不用靠自己摸索。

全球人壽「服務接班人計畫」提供 1 年的財務補助，在培訓期前 6 個月透過培養保險基本專業知識、學習保險商品、歷練銷售實務、持續考取進階專業證照；同時公司運用年輕人熟悉的如動畫、影片等線上數位訓練課程方式，更加認識壽險行業與壽險顧問的工作。第 7 個月有機會晉升區主任，學習完整風險評估與保單規劃、進行市場實務訓練、掌握業務發展數位工具並導入社群行銷與精準行銷；第 19 個月則有機會晉升業務經理，學習輔導新人技巧、團隊壯大與養成、職域經營與開拓，除了為自己創造超過年薪百萬的收入，更能深入社會各階層拓展人生的視野。

而入選為全球人壽青年軍的黃綉雲在說明會上分享經驗，透露從來沒有想過自己的人脈可以這麼廣，加入全球人壽後，透過顧問式銷售，北到金山、南到墾丁都有客戶，薪水可以翻倍漲。在疫情下，經由不斷努力以及服務接班人計畫，讓自己的業績屢創新高，家人也很安心，從一開始的反對到現在非常放心，甚至很驕傲地說我女兒從事保險工作。黃綉雲也在過程中體悟到，愛是雙向且互惠的，透過協助客戶解決問題，幫助新人成長，原來收穫最多的是自己，保險不是自己最初的夢想，但是卻實現了好多自我夢想。

而也是青年軍之一，從白色巨塔的物理治療師轉到壽險事業的鍾宏斌說，以往帶著白袍光環，對病人們都很嚴厲，但對方無法配合治療或是運動時，常感到愛莫能助。而自從穿起西裝從事壽險顧問後，走進每一個家庭，才發覺每個家庭、每個角色都有其難言之隱。在壽險專業養成過程中，也從原本傲慢的心轉換成更多同理與體會。感謝全球人壽，讓鍾宏斌自己感覺更有力量，照顧好每個客戶及朋友。

全球人壽表示，「服務接班人計畫」的目標之一，更是希望藉由接班人的養成，以更加親民與活潑的方式推廣正確的保險概念與價值。因此在養成過程中，公平待客訓練乃極為重要的一環。在招攬服務客戶的過程中，遵循 9 大公平待客原則去服務客戶，包括招攬內容真實性、協助客戶充分了解商品特性、審慎並完整的評估商品適合度、充分告知揭露風險並促進客戶了解自身權益等，尤其是高齡者及身心障礙者，更需要換位思考的貼心服務，才能達到以保險保障生活的目標，並真正落實公平待客與普惠金融的原則，傳遞全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念，藉由夥伴的努力，持續推廣保險的功能，保障更多人與家庭，繼續扮演風險分散的推手，建構社會安全網，落實公平待客。

全台招募說明會相關動態請鎖定全球人壽官方粉絲頁「全球人壽粉絲 YA」或上全球人壽官方網站 (https://www.transglobe.com.tw/) 查詢，欲參加說明會，請詳「服務接班人計畫」官方網站如下：https://kad.events.104.com.tw/210326_transglobe_mp/index.html

服務接班人計畫招募說明會全台巡迴場次：

台南場：11/20 (六) 下午 2:00~4:00／台南遠東香格里拉酒店

台中場：11/27 (六) 下午 2:00~4:00／台中金典酒店