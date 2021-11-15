〈房產〉題材性高 六都林蔭道宅青埔漲幅居冠

城市規劃「林蔭大道」不僅能提升市容，對周邊房市也具保值性。台灣房屋集團趨勢中心統計六都 13 條林蔭大道首排景觀宅實價登錄行情，其中青埔高鐵特區領航南路，近三年價幅 28.5%，是六都增值最多的林蔭大道。

近三年台南的東豐路、林森路，分別以 26.6%、22.9% 的漲幅，攻佔漲幅亞軍與季軍；13 條林蔭道之中，直通松機國門的北市敦化南北路，今年第一排綠蔭宅均價每坪 108.1 萬元，勇奪六都林蔭道的房價冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，在綠地缺乏的都會區，林蔭大道如同綿延的帶狀公園，讓周邊住戶能在水泥叢林中享受綠蔭視野，且這些規劃為「城市綠色走廊」的路段，多半是路幅寬大的區域主要幹道，也享有一定棟距。路樹吸收了熱輻射和廢氣，為車水馬龍的都會，帶來清新的氣息，因此林蔭大道第一排，往往也是區域中高價的保證。

陳定中指出，隨著氣候、生態劇變，國內對於綠地的開闢也更加重視，許多新興重劃區，包括青埔高鐵特區、桃園中路重劃區、 台中十四期重劃區、楠梓高大特區等地，都以高綠覆率為主軸，規劃多條林蔭園道；由於新興重劃區處於發展黃金期，房價隨建設到位逐步上揚，因此漲幅也相對明顯，青埔特區主幹道的領航南路，近年便因高鐵站區三鐵共構成型、商場連番開幕，價漲近 3 成稱霸六都林蔭道，所以消費者可參考青埔經驗，瞄準仍在起漲階段的重劃區綠園道，讓資產與重劃區林蔭同步成長茁壯。

彼此交會的台南東豐路與林森路，同列漲幅前三名。台灣房屋成大東豐店店東劉富賓表示，東豐路是台南最指標的林蔭大道，每到夏季阿勃勒、木棉「艷放花千樹」，景色美不勝收，且該路段緊鄰成大商圈與台南車站，文風濃郁、生活機能佳，深受換屋族青睞，周邊又有穩定的成大租屋需求，不乏置產族搶當包租公，未來還有鐵路地下化利多，加上該路段僅北側分佈小規模中古社區，住宅供給稀少，屋主的惜售心態也十分明顯，因此房價相對更具優勢

另一條林森路不僅林蔭滿佈，還包括了小東公園、東興公園等大型公園，生活環境受中高端客群喜愛，因此近年沿線豪宅交易熱絡，包括「富立耘非凡」、「百慶成大林森」、「iLife」等指標豪宅，最高成交價已站穩 3 字頭，周邊中古房價連帶受惠，讓林森路成為身價不凡的黃金路段。

台北市老字號的「敦化」、「仁愛」及「中山北」三條林蔭大道，因房價基期較高，漲幅與其他各都的林蔭道相比趨於平淡，但價格最貴的敦化南北路，後勢仍相當值得期待。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，仁愛路行道樹逾 3800 棵，敦化南北路也有近 3500 棵，因屬台北市蛋黃區，又有林蔭景觀，一直以來都是豪宅推案的主要重點區域。而敦化南北路又有直達松山機場的交通優勢，更是台商偏愛的居住地段。近年敦化幹道上有不少危老或都更改建的新豪宅案交易，包含「琢賦」、「敦南御所」、「華固名鑄」其中「華固名鑄」更躍上兩百萬俱樂部，年初由皇翔斥資 130 億元買下的敦南 SOGO，後續動向也令人期待，這些指標豪宅案單價動輒 200 萬元起跳，讓敦化南北路傲居台灣林蔭道的房價之王。

台北市中山北路近三年價修正６％，張旭嵐指出，中山北路是百年官道，也是台北最資深的林蔭大道，近年僅二段、五段偶見新案，近期交易以逾 25 年的中古物件為大宗，且隨著大安森林公園、信義計畫區、大直水岸等後起之秀崛起，中山北路的豪宅客源遭瓜分，加上中山北路林蔭道綿長，沿線房價水位多有參差，價格因而相對收斂。