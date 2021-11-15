群創榮譽董座段行建獲頒台大傑出校友 籲培養科技人才

面板大廠群創 (3481-TW) 榮譽董事長段行建今 (15) 日獲頒台大社會服務類傑出校友，會後面對媒體詢問未多談面板產業景氣，僅指出，在管理科學、自然科學支撐下，AI 將扮演未來產業關鍵角色，也認同聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介理念，呼籲台灣須培養科技人才。

段行建表示，現在很多國家都在討論供應鏈重要性，而台灣 IC、IT、面板產業在全球都占有一定比例的產能，地位已舉足輕重，也認為這一次全球面臨缺工、缺料問題，若產業自動化程度高，影響程度就有限。

段行建指出，產業升級一定要靠科技、大數據協助，群創也已有多個 AI 單位，自己目前也負責帶領一個自動化 AI 單位，希望將 AI 應用在面板後端模組的瑕疵檢測、空汙防制等應用。

至於面對近年面板廠大喊升級轉型，擴大布局高值化、車用、醫療、工控等產品，段行建認為，如果大家都朝同一個方向發展，就不算轉型。

段行建今日獲選台大傑出校友殊榮，回顧過去，他在 1990 年返台創立台灣首家 TFT-LCD 公司聯友光電，2001 年與達碁合併後，改名為友達 (2409-TW) 光電，並擔任總經理，而後受鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘之託，再創立群創光電，期間也併購奇美、統寶，創下台灣史上最大併購案，2016 年則遠赴日本，協助夏普轉虧為盈。

展望未來，段行建說，將持續致力 AI、 IoT、自動化學習及應用，在智能製造領域貢獻所能，未來也希望把 AI 應用在空污研究領域。