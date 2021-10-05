〈群創拚數位轉型〉戴爾集團助攻 楊柱祥兼任數位長打造燈塔工廠

面板大廠群創 (3481-TW) 攜手戴爾 (DELL-US) 共同搶攻數位轉型商機，群創總經理楊柱祥今 (5) 日也指出，從 20 個月前就開始身兼數位長，在產業相對低谷時持續強化數位轉型實力，群創高雄 8.5+8.6 代廠今年也獲得世界經濟論壇 (WEF) 認證為燈塔工廠。

楊柱祥表示，智慧製造是數位人才培育 (People) 與數據再造 (Technology) 的結合，並讓企業達到「長鏈變短鏈、短鏈不斷鏈」的目標，群創自己也透過數位平台、韌性工作、轉型驅動、敏捷偕同等四大面向，強化數位轉型實力。

在戴爾協助下，群創透過數據再造工程，建立生產機台參數設置控管平台，不僅有效降低人力 26%、減少品質異常 57%，也利用供應鏈規劃平台，讓物料能見度提高三個月、客戶需求滿足提升 45%，並在今年一舉拿下燈塔工廠殊榮。

展望未來，群創指出，將持續努力將打造更多關燈工廠，深化數位轉型布局，力拚將燈塔工廠推及到所有廠區。

楊柱祥表示，企業數位轉型前，幾乎都是由手動、憑經驗、直覺做決策，但轉型後，將可望透過自動、數據驅動、彈性進行決策，群創也計畫把服務延伸至上下游供應鏈、設備公司，協助中小企業數位轉型。

台灣戴爾總經理廖仁祥也指出，企業需要端對端的 AI 策略，整合邊際、核心資料中心、雲端等混合多雲環境需求，預期有近 7 成 IT 組織將在未來 2 年內打造現代化 IT 基礎架構，戴爾也將扮演企業數位轉型解決方案、開放式架構、一站式服務的提供者。