電子股衝鋒、聯發科重登千金股 台股大漲116點收17634點

美股上周五四大指數全數收紅，台股今 (15) 日由電子雙雄領軍走強，資金重回電子族群，IC 設計股掀起比價效應，聯發科更重返千金催出高價股行情，金融權值股穩盤助攻，元宇宙、低軌道衛星等行情也發燙，指數開高走高，大漲 116.34 點，收在 17634.47 點，成交值 3764.63 億元。

觀察電子權值股表現，晶圓雙雄表現強勢，台積電漲 0.66%，收 608 元，聯電也上漲 1.28%，收 63.4 元；聯發科重回千金股，大漲 4.27%，收 1025 元。廣達大漲 3%，日月光投控、研華漲幅也超過 1%。

IC 設計族群掀起比價行情，除聯發科強勢重回千金股行列外，創惟、研通、安國、九暘、太欣、海德威、茂達、凱鈺、驊訊等多檔個股強奔漲停。

光學族群搭元宇宙題材，亞光、今國光同步漲停作收，低軌道衛星概念股則持續火熱，同欣電、台揚、昇達科同亮燈漲停。

相較電子股，貨櫃三雄股價開高走低、後繼無力，僅長榮力守盤上，陽明、萬海均下跌超過 1%。反觀同為運輸族群的航空雙雄，表現相對強勢，華航大漲 3%，長榮航也上漲超過 1%。