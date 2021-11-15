中鼎、欣達合資成立泉鼎水務 桃園中壢污水處理BOT案今動土

統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團攜手欣陸 (3703-TW) 旗下欣達環工，執行「桃園市中壢地區污水下水道系統建設 BOT 計畫」，今 (15) 日就水資源回收中心舉行開工動土，將有效解決桃園南區長久以來的污水問題。

中鼎指出，桃園市中壢地區污水下水道系統建設 BOT 計畫特許期 35 年，水資中心分四期興建，每期污水處理量為 3 萬 9200 噸，力拚 2023 年底完成第一期興建及營運；並逐步配合管網建設分期擴建，2040 年完成全案 246 公里污水下水道管網，達每日 15 萬 6800 噸污水處理量。

泉鼎水務董事長暨中鼎基礎及環能工程事業部總經理李定國表示，污水下水道是都市健全發展的重要基礎，完成此建設案，可協助市府處理桃園中壢、平鎮、大園等地區約 20 萬戶家庭用戶污水，達成 32% 的全市用戶接管目標，有效改善河川水質。

中鼎深耕水資源領域 20 餘年，配合全球水資源循環經濟商機，近年於廢水再生利用領域，從工業廢水、都市污水的再生利用，拓展至高科技電子產業的廢水再生回用。

中鼎與欣陸旗下達欣環工合資成立特許公司「泉鼎水務」，為雙方繼合資成立藍鯨水科技公司，興建及營運鳳山水資源中心成為全國首座大型再生水廠後，雙方另一水資源處理重要合作案。

欣達環工在政府規劃「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」的八座再生水示範廠中，負責鳳山、臨海及安平 3 座再生水廠的興建與營運。