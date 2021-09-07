中鼎攜手德國西門子 再獲森霸電力燃氣發電二期統包案

統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團，今 (7) 日宣布攜手德商西門子能源公司 (Siemens Energy Global GmbH & Co. KG)，承攬森霸電力公司「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」。

這是中鼎近期與西門子結盟，繼獲「興達電廠與台中電廠複循環發電機組統包工程」千億元合約後，另一拿下台灣電力事業發電機機組的統包案，工程地點位於台南市山上區，完工後產生之電力將售予台電公司，以彈性供電方式協助其進行電力調度。

霸電力公司的「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」，為新建裝置容量 1100MW 的燃氣複循環發電機組的擴建案，預定 2024 年上線供電，除可滿足鄰近台南科學園區日益成長的電力需求，穩定台灣電力供應，並以天然氣潔淨環保的優勢，協助政府達成能源多元化目標。

中鼎指出，在全球能源轉型趨勢下，政府積極提升綠能及天然氣發電比例，以達多元化能源供應，其中，燃氣發電占比至 2025 年將達 50%。

中鼎集團深耕電力領域，於核能、火力、汽電共生及複循環機組等各式電廠興建工程，皆擁有豐富經驗，服務範圍涵蓋設計、採購、建造及試車等整合性統包及管理工作。