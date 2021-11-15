出國需補打兩劑 高端：加強劑疫苗已成全球共識

中央流行疫情指揮中心日前宣布，已施打高端 (6547-TW) 新冠疫苗且有緊急出國需求者，可再打兩劑 AZ、莫德納或 BNT，引起不少爭議，對此，高端今 (15) 日回應，接種基本兩劑以外的加強劑疫苗已成為全球共識。

高端表示，目前新冠肺炎疫苗在多數先進國家施打率達 60% 以上，但病毒仍持續肆虐，其中，歐洲上周更新增近 200 萬新案例，為疫情爆發以來，當地最大成長幅度，為對抗病毒，民眾需要接種基本兩劑以外的加強劑疫苗，已漸漸成為全球共識，例如美國、加拿大及以色列皆已開放民眾施打第三劑疫苗。

高端指出，疫情指揮中心開放混打政策，讓已接種高端疫苗民眾在短期內需出國者，可混打其他疫苗；暫無急迫出國需求者，可持續追蹤高端疫苗國際認證進度。

國際進度方面，高端強調，參與世界衛生組織 (WHO) 團結疫苗第三期試驗，已在哥倫比亞、馬利及菲律賓收案超過 4000 位受試者；於巴拉圭進行的免疫橋接三期試驗也已完成全數收案。

高端指出，團結試驗疫苗選擇跨越三大洲，進行萬人以上的傳統三期試驗，以取得安全性及針對新冠病毒變異株的保護力相關數據，有助於加速試驗進行，評估具有潛力的候選疫苗。