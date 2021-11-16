專家潑冷水！Fed 通膨誤判 油價不可能到100美元

週一 (15 日) Allianz 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 在阿布達比舉行的 ADIPEC 能源行業論壇發表個人見解稱，通膨不是暫時的，而且油價不可能到 100 美元。

油價不可能到 100 美元

新冠疫情後後需求超過供應，布倫特 (Brent)、西德州中級 (WTI) 原油價格近幾週均飆升至每桶 80 美元以上，飆升的天然氣價格也在世界各地引發了危機，特別是歐洲。

伊爾艾朗認為油價不可能到 100 美元 (圖片：AFP)

伊爾艾朗週一接受專訪時表示，他同意阿聯國務大臣、ADNOC 集團執行長 Sultan Ahmed Al Jaber 近期的看法，即「全球市場在『夢遊中』陷入能源危機。」

伊爾艾朗反駁油價不可能突破 100 美元，因為這個假設忽略了對未來需求的關鍵問題。

伊爾艾朗解釋，首先，需求將激增，供應將無法跟上，其次，預測的能源轉型本身將帶來挑戰，因為轉型燃料並不充足，但今天的需求很強勁，六個月後未必會很強勁，人們可能會因價格上漲而減少購買，以及能源政策是否會變得緊縮。

通膨不是暫時的

聯準會主席鮑爾多次表示，他預計高通膨狀況將持續到明年，並承認供應鏈問題沒有顯示出改善的跡象令人沮喪。

伊爾艾朗稱，供應中斷的持續時間比任何人預期還要久 (圖片：AFP)

伊爾艾朗提到，Fed 稱通膨是暫時的，但高通膨不是暫時的，Fed 正在失去信譽，他們有犯重大政策錯誤的風險，而這將對制度、政治和社會產生巨大的影響。

伊爾艾朗提到，有充分證據證明，企業正轉嫁成本給客戶，收取更高的價格且未來還會有更多、供應中斷的持續時間比任何人預期還要久，消費者正在推進購買以避免未來出現問題，這當然會給通膨帶來壓力，然後薪資正在發生變化… 觀察導致通膨的潛在行為因素，你會得出結論，這將持續一段時間。

他呼籲 Fed 在 12 月加快縮減購債的步伐，並開始像英國央行那樣，讓人們開始為升息做好準備。