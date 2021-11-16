〈美股盤後〉股債收黑！特斯拉「熊出沒」拜習會將登場

週一 (15 日) 華爾街靜待拜習視訊峰會登場、10 月零售銷售數據和大型零售業財報，十年期美債殖利率升穿 1.62%，美股四大指數收盤近乎持平，科技股表現黯淡，特斯拉一度跌入熊市，波音觸及三個月新高。

政經消息方面，美國總統拜登週一簽署兆美元基礎建設法案，將在交通、網路寬頻、公用事業投入超過 5,500 億美元的新資金，但市場擔心這將進一步擴大政府赤字與通膨壓力。

地緣政治方面，美國總統拜登與中國領導人習近平將於美東時間週一晚間 7 時 45 分 (台北時間週二上午 8 時 45 分) 舉行視訊峰會，預計談話將持續幾個小時，為未來美中競爭訂定規則。美中都不對具體成果抱有期待，甚至不打算發表聯合聲明。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.53 億例，死亡數突破 510 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 75.1 億劑疫苗。

週一 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 12.86 點，或 0.04%，收 36,087.45 點。

那斯達克指數下跌 7.11 點，或 0.04%，收 15,853.85 點。

標普 500 指數下跌 0.05 點，或 0.00%，收 4,682.8 點。

費城半導體指數下跌 0.8 點，或 0.02%，收 3,793.8 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊收紅，公用事業、能源和必需消費品板塊領漲，醫療保健、材料和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.0067%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.96%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.58%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.19%。

道瓊成分股互見漲跌。聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.78%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.06%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.9%；波音 (BA-US) 上漲 5.49%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.27%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 跌 0.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.20%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.020%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.35%；美光 (MU-US) 跌 0.67%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.16%。

台股 ADR 僅聯電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.48%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.20%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.25%。

企業新聞

隨著馬斯克暗示可能持續賣股，特斯拉 (TSLA-US) 週一盤中來到每股 978.60 美元，較 11 月 4 日觸及的 1,229.91 美元的歷史高點回落逾 20%，一度跌入熊市，所幸尾盤逢低買入效應之下，收復部分失地，終場特斯拉收黑 1.94% 至每股 1,013.39 美元，市值守住兆美元。

特斯拉勁敵、電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 週一股價持續暴漲 14.94% 至每股 149.36 美元，市值來到 1273.83 億美元。

瑞銀認為高油價應該會持續並提振股價，將雪佛龍的股價評級上調至「買入」。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.27% 至每股 116.82 美元。

波音 (BA-US) 大漲 5.47% 至每股 233.09 美元。阿聯酋航空於 2021 年杜拜航空展上宣布訂購兩架波音 777 貨機，加上波音商用飛機部門負責人 Stan Deal 表示，中國可能很快批准 737 Max 重新飛行，眾多利多消息皆提振市場信心。

Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.20% 至每股 300.25 美元。外媒報導，基於反壟斷和國家安全的考量，英國政府預計將下令對 Nvidia 以 400 億美元收購英國晶片設計公司 ARM 的提案進行深入調查。

華爾街分析

週一債市遭遇拋售，顯示投資者為聯準會 (Fed) 縮減購債的潛在影響做好準備。OANDA 高級市場分析師 Ed Moya 表示，華爾街完全關注債市正在發生的事情，美債殖利率正在上升，這最終將表明人們更加緊張，鑒於通膨壓力，Fed 可能被迫更快地做出反應。

沃爾瑪、Target 等大型零售業者即將公布最新財報，SoFi 投資策略主管 Liz Young 指出，在過去一個月，非必需消費品類股的漲幅是必需消費品類股的 2 倍，當零售業者本週公布最新財報時，投資人希望獲利與非必需消費品股的股價表現相符。

投資公司 ZEGA Financial 首席執行長 Jay Pestrichell 稱，他們關注美債殖利率是否會給科技股帶來一些壓力。在這種情況下，轉向金融股是合理的。

摩根士丹利戰略團隊發表 2022 年的年度展望，預計標普 500 指數在 2022 年底將達到 4400 點，比當前水準約低 6%，建議投資人遠離美股和債券。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主