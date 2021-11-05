若在10年前投資特斯拉1000美元 投資人將賺進多少錢？

特斯拉 (TSLA-US) 近一個月股價出現怪物級的水準，即便最近營運出現一些雜音，包含駕駛員輔助系統出現缺陷，以及赫茲 (Hertz) 是否真的與特斯拉簽署 100,000 輛電動車的訂單，但特斯拉的股價表現依舊強勁。華爾街不禁想問，若在 1 年、5 年、10 年前投資特斯拉 1000 美元，投資人將賺進多少錢？

自 10 月初以來，特斯拉股價已上漲超過 50%，公司市值已成長至逾 1.2 兆美元。去年的它只是超過市值第二大汽車製造商－豐田，但現在特斯拉市值已經增加近 9000 億美元。

然而，在股價不斷飆漲的同時，特斯拉也是華爾街空單最多的公司之一。針對這漲勢，CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 形容這檔股票「不用發生什麼事情就能不斷上漲。」

如果投資人在去年 11 月投資特斯拉，當時該股票的價值剛剛超過每股 400 美元，那麼報酬率幾乎會翻了三倍。根據 CNBC 週三上午的計算，2020 年 11 月 2 日的 1,000 美元投資價值約為 2,940 美元，報酬率為 193%。

若再往前幾年，那投資人買進特斯拉的報酬會更大。五年前，也就是 2016 年 11 月 2 日，特斯拉的股價約為每股 38 美元。到週三上午，1000 美元的投資將上漲 3025%，價值約為 31,286 美元。在同個時期，S&P 500 指數只會帶來 142.4% 的報酬。

如果投資人在 2011 年投資特斯拉，投資人將獲得五位數的報償。而在這 10 年裡，特斯拉從只銷售 Roadster 到提供 Model S、3、X 和 Y 等車型。此外，它還宣布 Cybertruck 和 Tesla Semi 兩車型，但對於這兩款車的推出日期仍然未知。

如果 2011 年 11 月投資特斯拉 1000 美元，那現在會上漲到 204,000 美元，在這 10 年中，該股票的價格從 5.74 美元上漲至 1229 美元。這是超過 20,000% 的報酬率，對照標普只會給 357.4% 的報酬率相比，根本小巫見大巫。

但這並不意味著投資標普是糟糕的投資。事實上，包括股神巴菲特在內的大多數專家都表示，投資標普是對大多數人有易的，因為買指數等於買進指數中的所有成份股，使其自動多元化。

指數基金可以讓您跟得上市場，並不是企圖擊敗市場。而且由於股票市場在歷史上隨著時間的推移而增加價值，這些低成本基金被認為是相對安全、可靠的投資。

儘管特斯拉股票大幅增長，但任何個股都可能敗擊大盤或被大盤打敗，而且過去的報酬並不能預測未來的結果。