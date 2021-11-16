馬斯克口無遮攔 特斯拉「熊出沒」

在上週暴跌 15.4% 後，週一 (15 日) 隨著馬斯克可能持續賣股的猜測之下，特斯拉股價續跌，還一度跌入熊市。

馬斯克上週日 (14 日) 和美國左翼進步派參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 引爆口水戰。桑德斯推文要求美國政府一定超級富豪支付公平 (稅款) 後，馬斯克回文暗示可能會拋售更多的股票。他寫道：「我經常忘記你還活著，想讓我再售特斯拉股票？只管開口。」

特斯拉 (TSLA-US) 週一持續下滑，一度來到每股 978.60 美元的單日低點，較 11 月 4 日觸及的 1,229.91 美元的歷史高點回落逾 20%，一度跌入熊市。

所幸尾盤逢低買入效應之下，收復部分失地，終場特斯拉收黑 1.94% 至每股 1,013.39 美元，市值守住 1 兆美元。

電影「大賣空」主角原型 Michael Burry 週一推文稱，馬斯克就是想賣股票而已 (圖片：AFP)

特斯拉上週迎來一年多來表現最差的一周 (跌逾 15%)，其執行長馬斯克上週累計出售超過 630 萬股特斯拉股票，套現約達 69 億美元。

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週一推文稱，馬斯克並不需要現金，他就是想賣股票而已，想從特斯拉股價自去年年初以來上漲近 12 倍中獲利。

近日貝瑞多次批評馬斯克，他上週指控馬斯克想賣出股票，可能是為了償還個人債務，而富人稅只是他用來賣股的藉口。

貝瑞多次批評馬斯克 (圖片：AFP)

貝瑞上週五 (12 日) 還批評馬斯克對競爭對手 Rivian 的評論有失公允。馬斯克推文寫道：「特斯拉是過去 100 年來第一家實現高產量和正現金流的美國汽車製造商，希望 Rivian 能夠實現高產量和盈虧平衡的現金流，這才是真正的考驗。」

貝瑞回應說：「真正的考驗是在沒有大量政府補貼和電力補貼的情況下，實現這一點。」暗示特斯拉根本是在美國政府資金庇佑下才能有現在的規模。

Kalkine Group 執行長 Kunal Sawhney 表示，先前馬斯克推特民意調查後讓特斯拉股價一直在下跌。馬斯克上週日在推特上嘲笑一位高級政客，可能會在未來幾週加重自家公司股票壓力。

傳奇投資人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 近日受訪時認為，特斯拉股票正處在泡沫之中，要實現股東巨大期望的可能性為零，特斯拉處在泡沫之中，像是賓士、BMW、福斯等大型車廠都致力於發展電動車，特斯拉將面臨激烈競爭，要達到預期的股價是不可能的。