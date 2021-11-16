攻元宇宙商機 Roblox開發教育性電玩打入學校課堂

線上遊戲平台 Roblox(RBLX-US) 正計劃將教育性電玩帶到全世界的課堂，周一 (15 日) 宣布已投資 1000 萬美元，明年為中學生、高中和大學生推出三款遊戲，希望在教育這個被看好成為元宇宙重要一環的領域扮演要角。

Roblox 提供免費遊戲平台，用戶主要是青少年，截至第 3 季每日活躍用戶超過 4700 萬人，超過一半不到 13 歲。該公司可讓用戶在遊戲內創造互動虛擬角色，16 年前就預測元宇宙將崛起，儘管今年 3 月才掛牌上市，卻被視為 Meta(原臉書) 的主要對手。

Roblox 正在投資開發的三款遊戲，其中一個將傳授機器人學 (Robotics) 技術，另一個聚焦太空探索，還有一個則將幫助學生認識電腦科學、工程和生醫領域的觀念和職涯發展。

Roblox 執行長 David Baszucki 說，早在 16 年前創辦公司，就希望提供教育應用方面的體驗，「我們希望有朝一日為學生提供各種虛擬教育機會，像是解剖青蛙、探索火山，讓他們不因經濟條件或所在地理位置受限制」。

三款遊戲預定明年推出，不會提供任何虛擬商品販售。參與這次遊戲開發的夥伴包括波士頓科學博物館等非營利組織，還有一家小型的教育性電玩工作室。

推出教育性電玩的願景，和 Roblox 發展元宇宙的藍圖相吻合。目前各大科技公司都積極開發元宇宙產品和服務，包括 Meta(FB-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US)、Epic Games、Unity Software(U-US)。

科技先驅看好教育成為元宇宙領域的重要應用，舉例來說，學生將能在 3D 世界探索數百年前的羅馬競技場。

針對電玩遊戲容易沉溺等負面爭議，Roblox 已經成立一個超過 3000 人的團隊，利用人工智慧 (AI) 結合人類監控網路安全，也會授權學校老師成立私密社團，確保學生只能在 Roblox 社團內玩遊戲。