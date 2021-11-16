〈商品報價〉運價走疲 BDI再跌1.7%觸及一周新低

散裝船運價走疲，波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (15 日) 下跌 48 點，或 1.71% 至 2759 點，觸及一周以來最低點。

海岬型船運價指數 (BCI) 續挫 84 點，或 2.19% 至 3752 點；平均日租金減少 698 美元至 31113 美元。

投資銀行 Jefferies 表示，由於大宗商品價格回穩與煤炭需求上升，抵銷了疲軟的鐵礦砂貿易及恒大事件的擔憂，預計未來數周海岬型現貨運價將保持相對穩定。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 80 點，或 2.73% 至 2850 點；平均日租金下降 723 美元至 25647 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 逆勢小漲 6 點，或 0.27% 至 2259 點。

鐵礦砂部分，受中國受鋼鐵產量大幅下降和港口庫存不斷上升拖累，天津港進口價再跌 0.7% 至 89.15 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 1.46% 至 88.23 美元。

興業證券指出，中國雙碳及環保等限產大背景下，粗鋼產量下降是大勢所趨，將壓抑鐵礦砂需求。部分專家認為，中國鋼鐵行業低碳發展使鐵礦供需格局發生變化，將降低對進口鐵礦石依賴。