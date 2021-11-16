運價陷兩年最大單周跌幅 但美西塞港估至少持續到明年2月

跨太平洋航線運價上周共下滑逾四分之一，是兩年來最大單周跌幅，顯示對亞洲出口商品的龐大需求正在減緩，但海運業主管表示，美國港口壅塞情況至少到明年 2 月的農曆新年都無法改善。

Freightos Baltic Index 顯示，從中國到美西航線上周的運價，比前一周下滑 26% 至 13295 美元，儘管這仍是一年前的三倍以上。研究機構說，這是 6 月以來首見下滑。

華爾街日報 (WSJ) 報導，海運費率下滑，呼應西方國家為年底購物季備貨需求接近尾聲，目前大部分產品至少都已經在航道上，出口端的貨船終於釋出空間，使運價得以從高點下降。

但美國塞港情況尚未緩解，目前仍有約 80 艘載滿耶誕樹、3C 產品和重機具的船隻，仍在洛杉磯和長灘港外排隊等著入港，已經等了兩個禮拜、甚至更久。

船運業主管預期，至少到明年 2 月，塞港的情況都無法緩解。

分析師和貨運承攬業者說，跨太平洋的短期租船變少了，這可能和 9 月躉售庫存勁增 13% 有關。

美西港口約四分之一的進口，來自包括亞馬遜、沃爾瑪、家得寶 (HomeDepot) 這類大型進口商。7 月底開始，當運價在短短幾個月飆漲 70% 之後，這些業者就難以補齊庫存，一船難求甚至讓一些零售商選擇自行租船。

明年的農曆大年初一在 2 月 1 日，可能是貨物運輸需求另一波高峰。

貨運承攬業者說，由於更多大型船舶的運力增強，一些廠商在夏初租賃的較小型船舶，可能回到較小規模的區域貿易航線。

租用較小船隻的運輸成本會增為兩倍，跨太平洋每只貨櫃報價達到 3 萬美元。

目前南加州兩大港口外，有超過 80 艘貨船等待入港。Hyundai Express 船長 Madallin Butoi 說，他從沒看過這麼多小船隻在洛杉磯港外排隊入港，他的船隻上載運 5000 個貨櫃，從 10 月 3 號就開始漫長的等待。