〈永大股臨會〉通過日立併購案 最快年底下市

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (16) 日召開股臨會，出席率 82.35%，會中順利通過日商日立製作所股份轉換案，及股票終止上市與停止公開發行等兩案，後續將送投審會審查，永大最快年底下市。

日立集團目前持有永大 71.1% 股權，將以每股 65.1 元為對價，取得永大全數股權，交易完成後，永大將成日立 100% 子公司，並將於股份轉換基準日終止上市交易及停止公開發行。

永大股臨會通過日立併購案後，後續還需要投審會審查 1-3 個月，最終向證交所、金管會等主管機關申請股票終止上市，最快年底下市。

永大表示，公司成立之初就與日立共同合作，至今超過半世紀，雙方建立深厚的合作基礎，永大成為日立 100% 子公司後，對於永大和日立都是重要的一步。

永大強調，未來能夠活用日立集團在智慧電梯、遠端控制及高速電梯技術，以及日立集團的雲端數位應用技術，加強產品及提升電梯遠端維修服務。

日立表示，未來將以全球化佈局及深耕台灣為主要進程，並積極推動台日技術交流。為提高永大的銷售額，將針對亞太市場也藉著產品和銷售管道靈活運用。

另外，永大預計 12 月 28 日再度召開股臨會，補選三席董事。