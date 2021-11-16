敬鵬汽車板報捷 傳打進Rivian與Lucid供應鏈

電動車新創 Rivian (RIVN-US) 和 Lucid (LCID-US) 已在美股 IPO，市場傳，敬鵬 (2355-TW) 也打入這兩家新創公司供應鏈，供應汽車板產品，敬鵬主管今 (16) 日指出，不回應特定客戶事宜，不過低軌衛星通訊應用及電動車，都是階段積極開發的目標。

根據外媒報導，電動車新創公司 Lucid 第三季預訂訂單持續增加，目前訂單價值已超過 13 億美元，該公司並維持明年產能 2 萬輛的目標，預計 2023 年底年產能有望直衝 9 萬輛。

另一家 Rivian 表現更強勁，近期甫在美國掛牌股價就一路飆升，16 日收在 152 美元，市值狠甩福特、通用與戴姆勒，成僅次特斯拉的美國第二大汽車公司。

目前 Rivian 旗下 R1S SUV 和 R1T 皮卡的預購訂單已有 55400 輛，亞馬遜也計劃，未來物流車隊將採用 Rivian 貨卡，並向 Rivian 訂購 10 萬輛，預定 2030 年交貨，預計最快明年貨卡交車量能達到 1 萬輛。

敬鵬做為汽車板供應商，也將受惠電動車的商機，第三季營收創下歷史高檔，不過 9 月底常熟廠受到限電措施影響，因應不及影響獲利表現，敬鵬第三季出貨以汽車應用占 80% 居多，工業控制占 8%，網通應用占 8%，消費電子應用占 3%。

敬鵬第三季營收 47.96 億元，毛利率 6.06%，稅後純益 3.18 億元，每股純益 0.8 元，前三季營收 134.49 億元，毛利率 6.65%，稅後純益 3.53 億元，每股純益 0.89 元。

對於第四季，敬鵬指出，要看客戶端的拉貨力道而定。