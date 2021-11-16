馬斯克周一又賣股 摩根大通因推文風波向特斯拉求償1.6億美元

最新文件顯示，特斯拉執行長馬斯克周一 (15 日) 再度賣掉價值 9.3 億美元的特斯拉股票，以支付執行選擇權衍生的稅金。另外，摩根大通同日向特斯拉提告求償 1.62 億美元，理由是 2018 年馬斯克在推特上說要把公司下市引發一連串風波，並違反雙方敲定的權證交易合約。

馬斯克周一執行選擇權，以每股 6.24 美元買進 210 萬股股票，之後賣掉約 93.4 萬股。特斯拉周一收盤報每股 1013.39 美元，而馬斯克必須支付執行選擇權和公允市價差異所產生的所得稅稅金。

這是馬斯克一周內第二度執行選擇權，他上周執行選擇權買進 220 萬股股票之後，以 11 億美元賣掉 93.4 億股。截至去年底，馬斯克共擁有可買進 2286 萬股的選擇權，明年 8 月到期。

馬斯克最近在推特上辦投票調查粉絲是否支持他賣掉公司股票，結果約 58% 支持賣股，導致特斯拉一路暴跌，周一盤中一度累計從高點回跌逾 20%、陷入熊市。然而這兩筆選擇權交易都在 9 月就定案。

摩根大通求償 1.6 億美元

馬斯克在推特上暢所欲言的作風吸引大批粉絲，也為自己和公司招來爭議。根據周一曝光的訴狀，摩根大通在曼哈頓聯邦法院對特斯拉提告，指控該公司違背權證交易合約條款已經有好幾年的時間，卻從未支付違約金，因此求償 1.622 億美元。

訴訟和 2018 年 2 月到 3 月之間一連串權證交易有關，根據合約條款，若權證到期，而特斯拉股價超過雙方議定的價格，特斯拉需支付股票或現金給摩根大通。

根據訴狀，由於馬斯克 2018 年 8 月 7 日在推特上宣稱特斯拉「資金到位」，考慮以每股 420 美元讓公司下市，接著 8 月 24 日放棄下市，摩根大通因此數度調整價格以反映股價公允價值，但特斯拉卻拒絕以執行價結算，因此向特斯拉索賠含利息、律師費在內共 1.622 億美元。

罵斯克和特斯拉因為這起事件，先前遭到美國證券交易委員會 (SEC) 指控證券詐欺，並且分別支付 2000 萬美元和解。