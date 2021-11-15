馬斯克與桑德斯推特口水戰 再提及賣特斯拉股票

特斯拉 (TSLA-US) 股價上周大跌，結束先前連 11 周大漲局面。最大持股人馬斯克 (Elon Musk) 的賣股繳稅行動，開啟了這波跌勢。而他在最新與參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 的推特口水戰中，又提到了賣股一事。

桑德斯周日 (14 日) 在推特上說，極其富有的美國人應該支付他們「公平的份額」，這一看法明顯激怒了因股價大漲，而晉升全球首富的馬斯克。

馬斯克隨後發推文回應，「我一直忘了你還活著呢」，隨後他補充說，「伯尼，想讓我賣出更多股票嗎？就痛快說出來吧…」

(推特擷圖)

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，過去一周，馬斯克出售了價值近 70 億美元的特斯拉股票，造成這家公司股價一周內下跌了約 15%。

這其實在他近兩個月前的規畫之中，不過在上周售股之前，他 6 日在推特上發起了一項投票，詢問其 6250 萬粉絲他是否應該出售 10% 的特斯拉股票。還表示，無論投票結果為何，他都會照做。

根據馬斯克先前說法，他可能會在 2021 年底前行使「大量」期權，這表明他將增加大筆應稅資產。

若以馬斯克 10% 的售股計畫，相對於他上周賣出的 636 萬股股票，他還需要再出售約 1000 萬股，才能兌現其承諾。