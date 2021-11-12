Rivian掛牌上市 專家：恐對特斯拉、標普500指數造成意外影響

電動汽車新創 Rivian (RIVN-US) 股價掛牌第二天持續飆升，在週四 (11 日) 上漲近 20% ，市值狠甩福特、通用，成為僅次於特斯拉 (TSLA-US) 的美國第二大汽車公司。但是，有專家認為，這恐怕會對特斯拉和標準普爾 500 指數造成出乎意料的影響。

Data Trek 聯合創辦人 Nicholas Colas 在一份研究報告中表示，在過去，Rivian 機構投資者在電動車領域當種只能夠操作特斯拉，但是在 Rivian 上市後，為投資人帶來了另一個選擇。

Rivian 可能導致部分的資金從特斯拉流出，若是出現了大量拋售，恐怕會導致特斯拉股價因此下跌。

Rivian 目前的市值約為特斯拉的十分之一，很難以評估其影響力。特斯拉是標準普爾 500 指數中的第五大權值股，權重約 2%。Colas 表示，資金的轉移也可能小幅拖累標普 500 指數。

週三，也就是 Rivian 進行 IPO 當日，特斯拉股價沒有受到影響，收漲 4.3%，特斯拉在週四收跌 0.42%，至 1063.51 美元。受到特斯拉執行長馬斯克在推特上發布的是否售出 10% 持股的民意調查影響，該股本週下跌約 11%。

若是以 2023 年營收預估 900 億美元來進行計算，特斯拉目前的市值營收比 (PSR) 是 15 倍。New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 預估，Rivian 在 2023 年營收有望達到 100 億美元，市值營收比約為 10 倍。

Ferragu 對特斯拉股票的評級為「買入」，目標價設為 1,298 美元。