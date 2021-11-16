元宇宙催動AR/VR頭戴裝置需求 未來五年複合成長估達58%

元宇宙熱潮帶動全球 AR/VR 需求看漲，研調機構 DIGITIMES Research 今 (16) 日指出，預期明年在蘋果 (AAPL-US)、Sony 等廠商發布新品帶動下，全球 AR/VR 頭戴裝置出貨量將突破 2000 萬台，也估 2021-2026 年全球 AR/VR 頭戴裝置出貨年複合成長率 (CAGR) 將達 58%。

DIGITIMES Research 分析師郭宜玲表示，在疫情催動下，今年全球 AR/VR 頭戴裝置出貨量估年增 27.8%，明年出貨量則將挑戰 2000 萬台，在消費性市場中，預期其他手機廠將跟進蘋果推出相關裝置，商用市場也在微軟 (MSFT-US) 助攻下，提高廠商導入 AR/VR 頭戴裝置意願。

隨著新品推出，DIGITIMES Research 估明年 VR 領導品牌 Oculus 出貨占比將由 63% 降至 55%，2023 年則在其他手機廠商也推出相關產品影響下，出貨比重將進一步跌破 5 成。

DIGITIMES Research 預期，包含 Sony PlayStation、蘋果、oculus 等都將在明年下半年推出新品，其中，蘋果 AR 裝置可望採用 Micro OLED 顯示模組，或許也將推出穿透式 AR、VR 兩用機。

DIGITIMES Research 分析，引領蘋果、非蘋廠商積極推出 AR/VR 頭戴裝置最大的動力，來自 5G 網路環境逐漸成熟，因 AR/VR 頭戴裝置搭載 5G 通訊、Wi-Fi 6，將可捨棄連接線束縛，提昇消費者使用體驗。