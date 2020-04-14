【2020年新錶】材質和顏色的改款公式！LV新錶彩虹圈也入列
今年正式發表新錶的品牌到目前為止為數不多，這幾年開始獨立辦展的 LOUIS VUITTON（以下簡稱 LV）是其中一個。2020 年他們選在瑞士高級滑雪勝地 Gstaad 的專賣店上發表新錶，總共十款新作，多以材質和顏色的改款為主，其中包括六款陀飛輪，彩色藍寶石的運用和通透的概念是今年的視覺重點。
Tambour LV277 計時碼錶｜錶徑 41.5mm、18K 白金材質、時間及日期指示、計時碼錶功能、LV 277 自動上鏈機芯、鑲嵌 554 顆鑽石與 58 顆藍寶石（總重約 5 克拉）、防水 100 米
LV 的當家系列 Tambour，這次發表了三款新作，都加入了高級珠寶的元素。其中 LV277 計時碼錶的時標圈外緣，鑲了一圈漸層色的彩色藍寶石，搭配紫色的雙眼計時盤、並加上 554 顆圓鑽點綴，加入這幾年很夯的彩虹圈行列。LV277 計時機芯是 LV 在尚未擁有自家錶廠前，和同集團 ZENITH 合作的成果，以 El Primero 改製因此沿襲每小時 36,000 轉的高振頻，兩年前也曾出現在 Tambour 系列一波藍色的改款上，今年則以寶石款再下一城。
（左）Tambour Slim Tourbillon Auto Blanche｜錶徑 38mm、18K 白金材質、時間指示、飛行陀飛輪裝置、LV 80 自動上鏈機芯、鑲嵌 731 顆鑽石（約 5.39 克拉）、防水 50 米。（右）Tambour Spin Time Air Aventurine｜錶徑 42.5mm、18K 白金材質、時間指示、LV 88 自動上鏈機芯、鑲嵌 425 顆鑽石（約 2.3 克拉）、防水 50 米
系列的其他兩款新錶包括 Tambour Slim Tourbillon Auto Blanche，以及 Tambour Spin Time Air Aventurine。前者以珍珠母貝面盤配上雪花鑲嵌，珍珠母貝圈、陀飛輪視窗外緣都用了梯鑽鑲嵌，時標也同樣用上梯鑽，以不同的鑲嵌法區隔出視覺層次。而去年問世十週年的 Spin Time，推出了改款新作 Tambour Spin Time Air，以通透的設計讓翻轉小時的作動可以更全方位的被觀賞，類似神秘鐘的漂浮感就像它的名稱 Time Air，今年在顏色上做了改款，面盤上除了鑲鑽還加入寶石面點綴。
（左）Tambour Moon Mystérieuse Or Rose｜錶徑 45mm、18K 玫瑰金材質、時間指示、飛行陀飛輪裝置、LV 110 手上鏈機芯、可客製化錶背、防水 50 米。（右）Tambour Moon Mystérieuse Saphirs Rainbow Lagoon｜錶徑 45mm、18K 玫瑰金材質、時間指示、飛行陀飛輪裝置、LV 110 手上鏈機芯、可客製化錶背、鑲嵌 72 顆藍寶石（約 3.38 克拉）、防水 50 米
至於 Tambour Moon 的部分則發表了四款新錶，除了黑面搭配玫瑰金的 Tambour Moon Tourbillon Noir 之外，其他三款都是搭載 LV 110 手上鏈機芯的神秘飛行陀飛輪腕錶，以材質和寶石鑲嵌做出區隔，一款白金、其餘兩款是玫瑰金錶殼。前面提到用在 LV 277 計時碼錶的彩虹圈概念，也用在 Tambour Moon Mystérieuse 上，Rainbow Lagoon 的漸層色彩色藍寶石鑲嵌，很有夏日海洋氣息，發條盒 Monogram 花朵圖案蓋板上的紅寶石軸承，也巧妙以顏色點綴，和錶圈的漸層色很互襯。
（左）Voyager 日內瓦印記飛行陀飛輪玫瑰金鑽錶｜錶徑 41mm、18K 玫瑰金材質、時間指示、飛行陀飛輪裝置、LV 104 手上鏈機芯、鑲嵌 147 顆鑽石（約 10.43 克拉）、防水 50 米。（右）Voyager 飛行陀飛輪三問玫瑰金腕錶｜錶徑 42mm、18K 玫瑰金材質、時間指示、飛行陀飛輪裝置、三問功能、LV 100 手上鏈機芯、防水 30 米
最後是 Voyager 系列，三款新作包括自動上鏈陀飛輪、日內瓦印記飛行陀飛輪、還有一款飛行陀飛輪三問錶。Voyager Tourbillon Auto Blanche 是白面配白金的飛行陀飛輪，在這三款中算是比較簡練的一只。另外 Voyager 日內瓦印記飛行陀飛輪，今年在錶圈上鑲鑽改版；去年推出的陀飛輪三問錶，今年也加入玫瑰金錶殼的選項。
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