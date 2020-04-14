再創新話題！TAG HEUER推出全新 FORMULA 1系列特別版聯名腕錶。

TAG Heuer 泰格豪雅與 ASTON MARTIN 紅牛 F1 車隊長期合作以來，在錶壇上創下許多話題之作。第一款聯名錶款發表時，吸引多位腕錶收藏家與賽車迷爭相收藏。TAG Heuer 泰格豪雅為再創佳績，於 2020 年第二度推出與 ASTON MARTIN 紅牛 F1 車隊聯名的特別款腕錶，除了紀念與此冠軍車隊的長年夥伴關係，更為彼此寫下新的里程碑。

TAG Heuer ASTON MARTIN 紅牛 F1 車隊 2020 特別版聯名腕錶。

提及腕錶與賽車界成功的合作關係，TAG Heuer 泰格豪雅與 ASTON MARTIN 紅牛 F1 車隊絕對是最佳典範。自 2016 年攜手合作以來，瑞士高級製錶商 TAG Heuer 泰格豪雅，與連續四年榮獲 F1 車手及車隊冠軍的紅牛車隊，兩者均保有前瞻精神，以及崇尚精湛動能，並且在各自領域，或是合作上，都秉持著挑戰無懼的野心，仿若是有著相似 DNA 的合作夥伴。

ASTON MARTIN F1 紅牛車隊車手 Max Verstappen 及 Alex Albon。

TAG Heuer 泰格豪雅與 ASTON MARTIN 紅牛 F1 車隊在新款聯名腕錶上，更加著墨於展現融合特點的設計，直徑 43 毫米特別版計時腕錶有著年輕氣息與運動風格，不論在任何情況下都能清晰判讀。而新穎前衛的全新設計，亦彰顯雙方品牌 DNA 的融合表現。設計靈感汲取自 ASTON MARTIN 於 2020 年 2 月 19 日在西班牙巴塞隆納亮相的最新紅牛車隊 F1 賽車。錶面顏色採用車身的活力藍，而固定錶圈以車體的鋁材質呈現；計時秒針塗覆紅牛車隊顯眼的黃色；測速刻度錶圈則以車隊經典的紅色點綴裝飾。此外，錶面上的計時盤與 4 點鐘位置的日曆視窗，均採用 Azurage 雕紋，將無畏精神與運動美學發揮得淋漓盡致。

旋入式精鋼錶底蓋飾有格紋圖案，上方則鐫刻著 ASTON MARTIN 紅牛車隊的標誌。

旋入式精鋼錶底蓋飾有格紋圖案，上方則鐫刻著 ASTON MARTIN 紅牛車隊的標誌。此聯名特別款腕錶搭載石英機芯計時碼錶，搭配耐用的精鋼錶鍊，並設有鑽頭延伸裝置，方便貼合賽車服衣袖。

TAG Heuer ASTON MARTIN 紅牛 F1 車隊 2020 特別版聯名腕錶 參考編號 CAZ101AB.BA0842 建議售價 NT$55,500

TAG Heuer ASTON MARTIN 紅牛 F1 車隊 2020 特別版聯名腕錶的耐用性經實測後，防水深度可達 200 公尺。不僅如此，此款腕錶具有抵禦強烈衝擊的堅固特性，已通過逾 60 項品質測試。

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